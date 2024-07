“La mensajera de Iván Name”: seis pruebas contundentes contra Sandra Ortiz que dejan sin piso su defensa. Los chats y recibos clave

En el escándalo de la UNGRD hay unos capítulos que tienen evidencias contundentes. Uno de ellos es el del papel que Sandra Ortíz habría cumplido como la persona encargada de recibir la suma más grande de dinero que se ha mencionado para un soborno: 3.000 millones de pesos. La entrega de esa plata, según Olmedo López y Sneyder Pinilla, se dio en su propia residencia en el Tequendama Suites. Allí, Pinilla cuenta que llegó el 12 de octubre del año pasado.

Ortiz ha sido vehemente en rechazar todo lo que han contado el exdirector y exsubdirector de la entidad. Pese a que los testimonios son directos y contundentes, y han sido respaldados con chats, sábanas de llamadas telefónicas, audios y otros elementos probatorios, ella no ha reconocido ni un ápice de responsabilidad.

Sin embargo, ha sido una de las pocas funcionarias que Petro no ha respaldado. El pasado 6 de mayo, hizo pública su carta de retiro. “Después de una cuidadosa reflexión, por responsabilidad con el país y con la tranquilidad de mi buen actuar, he decidido poner a disposición del señor presidente mi renuncia como consejera presidencial para las regiones”, aseguró.

“Tengo la plena confianza en mi inocencia y segura que el tiempo y la justicia confirmarán mi integridad. Mi renuncia tiene como propósito evitar cualquier interferencia en los procesos y el desarrollo adecuado de las acciones de gobierno, especialmente ante el espectáculo mediático que se ha generado para desprestigiarme”, agregó. El primer mandatario la dejó ir.

“Doy un paso al costado con la satisfacción del deber cumplido y la confianza en que la verdad siempre triunfa”. La verdad, por ahora, apunta a que su rol fue determinante en que la plata de la entidad, que debía cuidar a los colombianos de los riesgos de un clima cada vez más extremo, terminara en los bolsillos del presidente del Congreso, Iván Name.

Esto es lo que ha salido que la involucra directamente:

1. “La mensajera”: la demoledora narración de Sneyder Pinilla

El exsubdirector de la UNGRD ha contado de frente cómo buscó 4.000 millones de pesos de los carrotanques para llevárselos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de laCámara, Andrés Calle. “Un contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, narró a SEMANA.

Pinilla contó también cómo se acordó que se entregara la plata. “Hacia el 25 de septiembre, el director me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté’. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”, reveló Pinilla.

El exfuncionario también contó cómo hizo para dar semejante cantidad de dinero a ambos congresistas. “La plata me la entregan en efectivo, y yo se la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name... Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando. Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo, porque no subo a hacer la entrega directamente a Name. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name) para informarle que todo ya estaba listo”.

“A él (Name) se le entrega a través de un mensajero, manda a una persona, y con ella hago el trámite (en Bogotá). Yo acompaño a ese mensajero hasta un sitio a traer el recurso. Entrego dos maletas (...). En un día, donde está el mensajero, entrego una parte, y al otro día entrego la otra, y ahí sí juntos vamos y la entregamos completa”, sostuvo Pinilla.

Pinilla reveló que la saliente consejera para las regiones del presidente Petro solo tenía un rol frente al presidente del Senado. “La doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Name, para nada más”.

2. Los chats de Olmedo López que confirman la cita en el Tequendama

Unas conversaciones de WhatsApp entre Olmedo López y Sandra Ortiz coinciden con la narración de los hechos que dio Pinilla. Una de ellas es del 25 de septiembre de 2023. Allí se observan varias llamadas pérdidas de Olmedo a Sandra (a las 7:09 a. m., a las 7:11 a. m. y a las 7:13 a. m.). A las 7:15 a. m., Sandra le dijo a Olmedo: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la Suit del Tequendama (sic)”. A las 7:56 a. m., Olmedo le reportó a Ortiz: “Pésima movilidad por la 26. Aquí voy”. Luego hubo otra llamada perdida a las 8:21 a. m. de Olmedo a Sandra. Pinilla aseguró que Olmedo, Sandra y Name se reunieron en el Tequendama Suites ese lunes 25 de septiembre.

En otra conversación, Sandra Ortiz le preguntó a Olmedo a las 11:49 a. m.: “¿A qué horas pasas?”. Él le envió una fotografía de inmediato y le dijo: “En reunión”. Ella le respondió: “Excelente”. Olmedo le dijo: “Termino aquí, termino y le llamo”. Ella solo escribió: “Perfecto”. Pero él se aseguró y le dijo: “Todo listo para el tinto”. Sandra se despidió a las 11:51 a. m.: “Quedo atenta”.

Luego, a las 2:02 p. m., ella se volvió a reportar con Olmedo: “Hab 2312″, la cual sería la habitación donde ocurrió el encuentro. A las 2:56 p. m., Sandra repitió el mensaje: “Hola”. Olmedo le dijo: “En camino”.

3. Las desesperadas llamadas de Sandra Ortiz a Olmedo López el día antes de la entrega

Olmedo López aportó a la justicia los chats que intercambió con Ortiz en un día clave: el 11 de octubre de 2023. En ese momento, según López, había angustia porque aún no se le había entregado la plata (3.000 millones de pesos) a Iván Name, presidente del Senado. Y allí Ortiz se veía desesperada.

El episodio comenzó ese día con las llamadas desesperadas de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones, al director de la UNGRD. Ella le marcó a las 9:02 a. m., a las 9:26 a. m., a las 9:28 a. m., a las 10:21 a. m., a las 10:23 a. m., a las 10:47 a. m. y a la 1:22 p. m.

López solo le contestó a la 1:23 p. m. “Le llamo a las 3:00 p. m.”. Ella le dijo: “Perfecto”. En este punto vale la pena hacer un contraste. De forma paralela, mientras Sandra Ortiz llamaba a López, del celular de González, también salieron dos llamadas al entonces director de la UNGRD a las 11:42 a. m.

Como López no le cumplió a Ortiz con la llamada a las 3:00 p. m., ella empezó a llamarlo nuevamente de forma intensa. A las 3:44 p. m., a las 4:02 p. m., a las 4:21 p. m. le hizo una videollamada, pero, como López no respondió, volvió y le marcó a las 4:22 p. m. A esa misma hora le escribió: “Hola”. López tampoco le contestó.

Y aquí vuelven y se cruzan las llamadas perdidas. Carlos Ramón González llamó de nuevo a Olmedo López a las 5:45 p. m. Al igual que Sandra Ortiz, él tampoco obtuvo respuesta.

Ese mismo 11 de octubre, López finalmente le respondió a Sandra Ortiz a las 10:35 p. m. Ella no le contestó. Él, a las 11:04 p. m., le insistió: “No contesta, puedo pasar ya por su apartamento”. Ya era 12 de octubre. Entonces, López le escribió a González a las 12:02 a. m. y le dijo: “Buenos días, director”.

Ese día, 12 de octubre, de acuerdo con los testimonios de López y Sneyder Pinilla, empezó la operación de la entrega de dinero para Name, la cual habría durado dos días, y el 14 del mismo mes para el senador Calle.

4. Los recibos de que la presidencia le pagaba el Tequendama Suites a Sandra Ortiz

SEMANA accedió a cinco facturas que prueban que el Departamento Administrativo de la Presidencia pagó 22 millones de pesos para que allí se hospedara por cinco meses Sandra Ortiz, la exconsejera de las regiones. Con esto, queda claro que las reuniones de las que hablan López y Pinilla se realizaron en una residencia que estaba a su nombre.

El primer pago fue el 28 de junio de 2023 para compartir la habitación con otra persona por $ 4.165.000; el segundo se repitió el 29 de julio por $ 4.203.200; el tercero fue el 28 de agosto, por las mismas condiciones, por $ 4.165.000; el cuarto fue el 28 de septiembre, con similares pedidos, por $ 4.266.692; el último que se reportó fue el 28 de octubre por $ 5.473.000. Se desconoce quién sería el segundo huésped.

La versión del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, es que en el Hotel Tequendama se habría realizado una reunión el 25 de septiembre para diseñar la posible estrategia ilegal. Con base en sus palabras, allí se encontraron el director de Gestión del Riesgo, Olmedo López, la consejera Ortiz y el senador Iván Name, quien para la época fungía como el presidente del Congreso de la República.

Este comentario coincide con una conversación de WhatsApp que sostuvieron López y Ortiz ese día. A las 7:15 a. m., la consejera le dijo: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la Suit del Tequendama (sic)”. Pinilla reveló la supuesta conclusión de esa cita, referenciando las palabras que su jefe le mencionó: “Necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”.

No tiene presentación que los colombianos pagaran con sus impuestos el alojamiento de la consejera y el lugar donde se habrían pactado los sobornos.

5. El celular que delata que los días del supuesto pago del soborno ella estuvo en todos los sitios que señalan López y Pinilla

El informe de datos de su celular muestra cómo Sandra Ortiz, el día que supuestamente le entregaron la plata, sí estuvo en el Tequendama y luego fue a una dirección que coincide con la casa de Iván Name.

“Una vez exportados los registros, se revisó y verificó a través de la herramienta filtro los eventos entre las celdas de tráfico de datos identificadas con las variables fecha y hora de origen, dirección y coordenadas geográficas con latitud y longitud, con el fin de realizar ubicación en el software SIC Google Earth Pro”, señala el reporte judicial sobre esa prueba.

Los investigadores judiciales acudieron con esta información a la Superintendencia de Notariado y Registro. Y allí encontraron que en el punto al que fue Sandra Ortiz, el presidente del Senado, Iván Name, tiene un apartamento registrado a su nombre. La misma información la confirma el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Los investigadores judiciales reconstruyeron en Google Maps los puntos donde habría estado Ortiz. Todo cuadra.

6. La misteriosa y “coincidencial” pérdida de sus discos duros en la Casa de Nariño

La extraña desaparición de una memoria y un disco duro de dos computadores que fueron asignados a dos excontratistas de la oficina de la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz deja un muy mal sabor.

SEMANA conoció qué tipo de información manejaba, en uno de los computadores, uno de los excontratistas, el cual era clave en el equipo de trabajo de Ortiz. Se trata del excontratista Ricardo Castiblanco Ramírez, a quien ahora la nueva consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera, pidió dar explicaciones.

Castiblanco aseguró que la información que manejaba en el computador era relacionada con los consejos de ministros que organizaba Ortiz. De la misma manera, indicó que en su trabajo depositaba en el computador una actividad laboral sobre seguimientos a los compromisos adquiridos por la entonces consejera Ortiz. Ramírez le dijo a SEMANA que el 14 de mayo de este año entregó el computador que le fue asignado desde la Consejería Presidencial para las Regiones. Ahí le dieron el paz y salvo del equipo.

Luz María Múnera, nueva consejera presidencial para las regiones, dijo que los excontratistas a quienes se les asignaron los computadores, Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz, deben responder por la desaparición de la memoria y el disco duro.

“Si se entregan los computadores, pues obviamente yo no digo, ‘a ver el destornillador, yo destapo a ver qué les falta adentro’; eso va a Sistemas, y Sistemas, en la medida en que va revisando para que hagan los backup de los computadores, para resetearlos y dejarlos pues nuevamente como el uso para otro funcionario, es donde se da cuenta. Ya hay un comunicado de parte de Presidencia, y bueno, habrá que esperar cómo se mueve la cosa, a ver si toca ir a Fiscalía o no toca ir, eso lo miraremos en el curso”, expresó la funcionaria.