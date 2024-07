Así buscaba Sandra Ortiz, desesperada, a Olmedo López: el día antes de la entrega de los 3.000 millones para Name le dejó 11 llamadas perdidas

Sandra Ortiz es uno de los personajes más relevantes en la trama del escándalo de la UNGRD. La entonces alta consejera para las regiones de la Casa de Nariño ha sido por años la mano derecha de Iván Name, quien hasta este sábado fue el presidente del Senado. Sneyder Pinilla fue el primero que le puso el reflector. El ex subdirector de la UNGRD le contó a Vicky Dávila, en una entrevista, cómo le entregó a ella 3.000 millones de pesos.

“Hacia el 25 de septiembre, el director me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté’. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)’”, reveló Pinilla.