Presidente Gustavo Petro retó al Congreso y advirtió que así recorten su presupuesto de 2025 radicará la reforma tributaria

Principalmente, porque los economistas sostienen que la mejor reforma tributaria es el crecimiento de la economía y ese es el que no se ve claro, pues en este año no sería mayor de 2 %. No hay que olvidar que el próximo año, los contribuyentes pagarán impuestos con base en las rentas de este año, que no ha sido bueno para la mayoría. De esa manera, ni el recaudo tributario básico, que ha sido estimado en 316,5 billones de pesos en los argumentos del proyecto de presupuesto 2025, estarían garantizados.