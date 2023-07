Presidente Gustavo Petro volvió a cargar contra la procuradora General y negó que sea un “caos” negarse a sanciones contra alcaldes

Nuevamente el mandatario colombiano hizo referencia al choque que viene sosteniendo con la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, al afirmar que negarse esas determinaciones en contra de personas electas por voto popular no es un caos.

“Ojalá no se rompa la democracia. El presidente está desconociendo el Estado Social de Derecho”, la explosiva respuesta de la procuradora ante choque con Petro

Contexto: “Ojalá no se rompa la democracia. El presidente está desconociendo el Estado Social de Derecho”, la explosiva respuesta de la procuradora ante choque con Petro

“Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución no es un caos”, sostuvo Petro.

Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución no es un caos. Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana ds Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia. https://t.co/WHTt0LAB3N

Y añadió en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia”.

“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que desconociendo del Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal si no la ejercen múltiples autoridades. La corrupción en Colombia sobrepasa los límites del mundo entero”, fue la contundente declaración de la Procuradora Margarita Cabello ante la decisión del presidente Gustavo Petro.