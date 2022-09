El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello desayunaron en Cali: ¿de qué hablaron?

El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello dejaron atrás sus diferencias para reunirse en la mañana de este martes en Cali.

SEMANA conoció que el encuentro se dio de modo casual en el restaurante del Hotel Dann, donde ambos coincidieron porque permanecen allí hospedados.

El desayuno se extendió durante 40 minutos. La procuradora le explicó al presidente la transformación que generó la Ley del código disciplinario que aprobó el Congreso el año pasado como respuesta a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le quitó dientes jurídicos al organismo disciplinario para destituir a funcionarios elegidos democráticamente.

Además, hablaron sobre la importancia de la misionalidad preventiva de la Procuraduría en temas como la ola invernal que tanto preocupa al presidente Petro, además de la invasión de tierras y el papel de los alcaldes y gobernadores.

El medio ambiente, los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, y la lucha contra la corrupción fueron temas que abordaron.

El desayuno se desarrolló en medio de un evidente ambiente de cordialidad, pese a que ambos han tenido diferencias en el pasado, por ejemplo, cuando la procuradora Margarita Cabello decidió suspender temporalmente del cargo al alcalde Daniel Quintero porque, al parecer, hizo proselitismo político en favor de Petro, el hoy presidente lanzó críticas contra la jefe del Ministerio Público.

“Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”, dijo el entonces candidato presidencial del Pacto Histórico.

De otro lado, los dos chocaron porque Petro anunció desde su campaña presidencial la eliminación de la Procuraduría.

“Frente a la polémica que ha suscitado el anuncio de eliminar a la Procuraduría, igual que nos ocurrió a nosotros, se están dando cuenta que no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!”, dijo en su momento la procuradora Caballo.

“La Asamblea Constituyente del 90 determinó que la Procuraduría era un ente autónomo e independiente que no depende del Ejecutivo y que tiene como función investigar y sancionar a los funcionarios electos popularmente”, añadió.

Petro no volvió a referirse a su propuesta de eliminar la Procuraduría. Al fin y al cabo, la única salida jurídica será convocar a una constituyente porque el organismo de control nació con la Constitución de 1991. Además, algunos partidos políticos condicionaron su cercanía con el Gobierno a la no eliminación de la entidad disciplinaria.