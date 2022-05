“Sediciosa”: la fuerte pulla de Gustavo Petro a la procuradora Margarita Cabello

En su extensa entrevista para la portada de SEMANA, Gustavo Petro habló sobre la polémica de la semana: la medida cautelar por medio de la cual la procuradora suspendió de su cargo por tres meses al alcalde de Medellín.

El líder del Pacto Histórico recordó que la Corte Interamericana, en una sentencia sobre la decisión de la Procuraduría que lo sacó a él de la alcaldía, determinó que ese organismo no es competente para tomar ese tipo de medidas con funcionarios elegidos por voluntad popular.

Petro asegura que la suspensión es ilegal. “La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que una autoridad administrativa no puede suspender funcionarios de elección popular; no le puede quitar el derecho político a la ciudadanía que lo eligió porque no es un juez. La procuradora no es un juez. ¿Qué hizo la procuradora? Suspender al funcionario elegido. Independientemente de si él haya cometido una irregularidad o no, que tenían que procesarlo por ello, la procuradora lo saca. Ella debería estar siendo procesada por la Corte Suprema de Justicia”, aclaró.

Pero fue más allá y se refirió en términos muy duros a la procuradora Margarita Cabello. “Ella se puso por fuera de la Constitución y la ley. Si me permite la palabra, ella es una sediciosa. Esa sedición contra la Constitución se ha repetido cuatro veces en unas dos semanas”, concluyó.

