Proponen proyecto de ley para crear ruta de atención para atender casos de salud mental y prevenir suicidios en el país

SEMANA: ¿En qué se basa este proyecto, cuál es su propósito?

ANA PAOLA GARCÍA: Esta iniciativa legislativa, que lidero como representante a la Cámara y la bancada del Partido de la U, busca crear la ruta integral de salud mental en los niños, niñas y adolescentes colombianos. Colombia ha padecido toda la vida de salud mental, pero no ha sido de interés o no ha sido tratado y con la pandemia nos dimos cuenta de que la salud mental en Colombia está en unas cifras alarmantes. La encuesta del 2022 del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, nos arroja que más del 70% de los jóvenes se han sentido poco feliz o en depresión. Es una cifra muy alta. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nos lo confirma con las cifras del 2021 y 2022, que nos dice que se suicidaron 4.159 personas, de los cuales 1.714 menores de 29 años, lo que no quiere decir que es el 41% aproximadamente de los casos que existieron entre 2021 y 2022, eran menores de 29 años. Con este proyecto se busca crear esa ruta integral de atención de salud mental.

SEMANA: ¿Cómo sería esa ruta?

A.P.G.: Tiene tres componentes. Primero, la atención, segundo, la detección temprana y tercero la prevención, pero no nos podemos quedar cortos y trabajar solamente en los niños, porque la ruta va dirigida a las instituciones educativas y debemos capacitar también a los docentes que son los que están día a día con nuestros niños. Son los que los perfilan, los miran, si el niño no están en malas condiciones con respecto a la semana anterior, si presenta algún síntoma o alguna señal de depresión, de bullying, de matoneo, que lo pueden conllevar un suicidio. En el 2023, en el primer semestre, se han reportado 540 suicidios, de cuáles 179 son jóvenes 142 fueron adolescentes y un infante, no podemos permitir que siga sucediendo, hay que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Desde el Congreso de la República esta iniciativa queremos llegar a cada una de las instituciones educativas, un programa o una estrategia muy innovadora que se llama Mente activa, y con eso vamos a buscar fortalecer la salud mental en todas las instituciones educativas y completarlo creando los consultorios psicológicos comunitarios.

Ana Paola Agudelo, representante del Partido de la U. | Foto: Suministrada

SEMANA: ¿En qué consisten?

A.P.G.: Significa que en sus prácticas los estudiantes de psicología, los dos últimos semestres, puedan tener atención psicológica a los niños, niñas, adolescentes y colombianos, así como existen los consultorios jurídicos, en las facultades de derecho y prestan sus servicios, los médicos que hacen también sus rurales, necesitamos un plan de contingencia, ahí tenemos las herramientas, porque la salud mental se debe convertir, entre comillas, en algo más de la canasta familiar de todos los colombianos, porque si necesitamos del internet para poder estar bien, para la energía, subsistir, con mucha más razón necesitamos unos seres humanos equilibrados, sanos mentalmente, por eso este proyecto busca que la salud mental haga parte de la canasta familiar de los colombianos porque necesitamos trabajarle a la vibra, al ser humano.

SEMANA: ¿Cómo podría acceder una persona que necesite estos servicios, si se aprueba el proyecto?

A.P.G.: Vamos a tener unas rutas desde las instituciones educativas, por eso es que vamos a trabajar con el docente, con el niño, niña o adolescente, con el profesional, con el padre de familia. Tanto desde el colegio como desde la casa podrían acudir y solicitar que se active la ruta, se hace una descripción y ahí entra al profesional de psicología y ahí él empieza a hacer el tratamiento, las terapias, a vincular el lugar y buscar de dónde proviene el foco, de dónde viene el problema de ese menor. La idea es que en conjunto, entre la casa, los papitos, la institución educativa y el profesional, salvar muchas más vidas y tener niños más sanos en nuestro país.

Depresión infantil, imagen de referencia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA: ¿No tendría ningún costo para la persona, sería subsidiado por el Estado?

A.P.G.: Totalmente, eso lo vamos a articular con el Ministerio de Educación, el de Salud, con toda la Academia, con las universidades del país porque no podemos negarnos, así como hay para construir una carretera, un hospital, una escuela, también debe haber para construir una mente sana en los colombianos, porque si no le apostamos al ser humano, realmente en este país, apague y vámonos. Tenemos que apostarle al ser humano.

SEMANA: ¿Cuánto costaría anualmente este programa?

A.P.G.: Los costos no son altos, este es un programa que más bien depende de la voluntad política de los ministerios y la voluntad de servicio de las universidades, porque es un programa que todas las facultades ya tienen, no vamos a crear nada nuevo. Y fortalecer con más psicólogos en las instituciones educativas.

SEMANA: ¿A cargo de qué ministerio quedaría?

A.P.G.: Debe depender del Ministerio de Educación porque la ruta inicia con las instituciones educativas y es articulado con el Ministerio de Salud.

SEMANA: Muchos casos de los menores de edad vienen por episodios de ciberbullying o matoneo en los colegios, qué solución contempla el proyecto para eso

A.P.G.: Claro, todo lo que es bullying, matoneo, conlleva una depresión y ahí hay una afectación a la salud mental. Los indicadores muestran que en el 2023 en el primer semestre de lo corrido de este año 142 adolescentes se han suicidado y ahí hay una cifra que ha sido producto de ese flagelo y nueva moda de los adolescentes de matoneo, ahí es donde tenemos que atacar y por eso el proyecto inicia por la escuela porque tenemos que apostarle a que los niños sean educados, pero tengan una mente equilibrada una mente sana.

Cada año en el mundo se suicidan más de 800 mil personas, de las cuales 100 mil se dan en América Latina. | Foto: Universidad Internacional de Valencia

SEMANA: ¿Ha encontrado respaldos a su iniciativa en el Congreso?

A.P.G.: Es un proyecto que venimos liderando desde el Partido de la U, que contamos con el respaldo de los conservadores, los liberales, de los verdes, de los comunes, de Citrep, de Cambio Radical, de Centro Democrático, porque no es un proyecto que lo tenemos que ver de un color político, es un proyecto que lo tenemos que ver como Estado, como persona, y yo sé que los congresistas no se van a oponer porque es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida, vamos a combatir los suicidios en menores de edad y me parecería gravísimo que un congresista se oponga esto porque se está poniendo al derecho a la vida, a construir seres humanos sanos.

SEMANA: ¿Hay alguna fecha de cuándo empezaría el debate?