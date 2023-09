“Tuve momentos de paranoia y principios de depresión por la presión en redes sociales”: Andrea Petro habló en SEMANA de las amenazas que ha recibido

SEMANA: ¿Cómo recibe el anuncio de la Fiscalía en el que se halló al responsable de las amenazas en su contra?

ANDREA PETRO: Veo que la Fiscalía actúa de manera inmediata, que sí son capaces. Encontraron a las personas y los aplaudo y les agradezco por la diligencia, da un ejemplo de que la Fiscalía este tipo de temas sí los toma en serio, independientemente de la persona con la que estén tratando.

SEMANA: ¿Sabe quién es esa persona que la amenazó?

A.P.: No tengo la más remota idea de quién sea, pero entre menos sepa mejor. No sé quién es, cómo se llama, sé que era una cuenta falsa, muchas cuentas con las que nos amenazan y nos hacen este matoneo terrible en redes sociales, no sabemos si son identidades verdaderas o no. Dudo mucho que la persona se llame así. Pero es para decirle a la gente que no sirve de nada crear cuentas falsas, pretendiendo que eso los va a proteger y que no vamos a saber quiénes son. Siempre se sabe quiénes van a ser, se traza el IP, no sé qué técnicas forenses, pero la prueba es lo que hizo la Fiscalía en pocas horas.

Andrea Petro se refirió a las amenazas en su contra. | Foto: Cortesia

SEMANA: ¿Ha recibido más amenazas, son constantes, sabiendo que es la hija del presidente?

A.P.: Yo siempre he tenido mensajes amenazantes, pero desde que soy la hija del presidente el avispero se alborotó. De pronto han visto en mí alguna cosa que no les gusta o me ven peligrosa, me han atacado a mí más que a otros hermanos. De pronto lo entenderé algún día, pero en el momento no entiendo por qué, yo ni siquiera vivo en Colombia, pero sí se ha agudizado la situación desde esta semana, llevó 10 días así en que la situación es bastante compleja. Me ha impactado en mi moral, en mi situación mental y en mi estabilidad, porque cuando recibes 10.000 comentarios negativos, o de gente amenazándote, de 10.000 comentarios, hay uno que sí te va a doler y ese fue uno de los cuantos que me dolió.

SEMANA: ¿Ha sentido temor de que alguna de estas amenazas se haga realidad?

A.P.: Sí, tengo miedo, pero no exactamente por la persona que amenaza, porque hay personas que no saben de la gravedad de las cosas que están diciendo, las dicen por decir. Hay una persona que me está escribiendo por Instagram diciéndome “bueno, te voy a amenazar a ver si eres capaz de rastrearme”, que me parece completamente infantil y poco de madurez hacer ese tipo de situaciones y no le quiero prestar más atención que eso. Pero sí me está dando miedo por las influencias. Una persona psicópata o que no esté muy estable, si puede acatar esas órdenes, puede llegar al acto.

SEMANA: ¿Va a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso?

A.P.: No voy a hacer ninguna mediación, soy clara con eso. Voy a llegar hasta el final porque estas cosas no hay que tomarlas a la ligera, si lo hago todas las futuras amenazas van a ser tomadas de la misma manera. Quiero que esto quede como ejemplo a todos los colombianos que es grave, que hay consecuencias, que la ley está detrás de esto, que uno no puede hacer lo que uno se le dé la gana en redes, hay consecuencias nefastas detrás de esto. No quería hablar del tema, pero ya tenemos un ejemplo claro y conciso que fue lo del coronel (Óscar) Dávila, esto puede llegar muy lejos. Vemos los niños por ciberbullying en el colegio y que se suicidan, aquí en Francia acaba de pasar un caso. Quiero que quede como ejemplo a las personas para que eviten hacer esto, así sea por chiste o real, que no lo hagan más porque la ley está detrás para proteger los derechos humanos de los otros.

Andrea Petro contó los reparos que tiene del Gobierno. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Quiere decir que el coronel Dávila acabó con su vida por presión a estar expuesto?

A.P.: Sí, para mí eso es presión mediática y de redes sociales. Es que no todas las personas somos iguales, la sobre exposición mediática, no estamos preparados para eso de la noche a la mañana, puede causar problemas en las personas y si una persona ya está fragilizada emocionalmente, no sabemos por qué, eso ya es la vida de las personas, uno no se tiene que meterse en eso, este tipo de acontecimientos no todas las personas lo van a tomar de la misma manera. Y hay muchos casos, no solo como el coronel, de personas que dicen es mejor que yo me suicide, que seguir llevándome esta presión en la casa o que se vaya a ir más lejos, depende de la estabilidad emocional y mental de la persona, pero sí, para mí eso fue la presión mediática.

SEMANA: ¿Qué opina del caso de la representante Julia Miranda que terminó en el hospital por los ataques del petrismo?

A.P.: Yo lo veo exactamente como el mío, como el ciberbullying. Yo lo digo y sigo insistiendo que esto no tiene banderas políticas, no importa las opiniones de las personas, hay que respetar. Uno no tiene que estar atacando a las personas de manera personal y física como lo hacen con ella. Se aprovecharon también porque ella es mujer y eso hay que decirlo, la violentaron verbalmente y son situaciones que no se tienen que dar, independientemente de la posición política de la persona o lo que esté defendiendo. Yo la entiendo porque a mí me pasó, yo tuve momentos de paranoia y principios de depresión por la presión que estaba viviendo en redes sociales, no tanto por los medios de comunicación porque en realidad no he tenido muchos problemas con ellos, algunos sí se han metido con mi vida privada, pero eso es normal, soy una persona expuesta, pero sobre todo los comentarios de las redes sociales, porque nuestras vidas privadas no tienen que ser comida y debate en redes sociales para opiniones de personas que no tienen la más mínima idea de lo que la persona puede estar viviendo. Le dieron un matoneo por ese lado, entonces yo la entiendo y espero que esto no pase a mayores, independientemente de las afinidades políticas de gobierno o no, la entiendo y respeto sus decisiones.

Andrea Petro se refirió a la relación con su hermano Nicolás Petro. | Foto: Foto 1: Andrea Petro / Foto 2: SEMANA

SEMANA: ¿Ha vuelto a hablar con su hermano Nicolás Petro?

A.P.: El problema es que como nosotros ya no tenemos vida privada, es difícil asimilarlo. Los medios de comunicación han ayudado a que nosotros nos alejáramos, y las redes sociales. No hay comunicación por el momento. Le mandé un mensaje por mi sobrinito, que me parece que debería ser una noticia que es muy bonita, una nueva vida, sobre todo un nuevo miembro de la familia y un nuevo primito para mis hijas. La presión de redes sociales y de los medios ha ayudado a que estas tensiones se hayan agudizado y, sobre todo, porque es nuestra vida privada y eso solamente le incumbe a él y a mí, a nadie más, ni siquiera a las personas que estén allegadas a él ni a nosotros, es una relación entre él y yo. No sé por qué eso debió ser debate público. Preferimos dejar el tiempo lo que mejor sabe hacer y calmar las cosas.

SEMANA: Si bien hay temas privados familiares, en medio estuvo el escándalo y la investigación en contra de él en la Fiscalía, por eso se lo pregunto.

A.P.: Mi papá ya lo demostró, él no como presidente de la República, sino como papá yendo a visitarlo en Barranquilla. No tengo nada más que comentar sobre el tema.

SEMANA: ¿Cómo ve el gobierno de su papá, Gustavo Petro, luego de un año de mandato?

A.P.: Pienso que los proyectos del Gobierno son muy buenos, los comparo porque gran parte de mi vida ha sido en Europa y todas las reformas se asemejan a lo que está acá. Si la Unión Europea y todos los países han conseguido de manera democrática sacar sus reformas, por qué Colombia no puede, Colombia también se merece tener algo para la gente. A través de mi fundación yo me siento con personas de alto rango en estos gobiernos europeos y a ellos les cuesta entender por qué en un país donde se ha elegido democráticamente un presidente, la oposición a como dé lugar, así sea atacándolo personalmente, trata de no sacar las reformas o no dejarlo gobernar. Lo están atacando hasta en lo personal porque no saben qué más hacer y eso es lamentable.