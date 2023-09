Dominic Wolf contraatacó a las fuertes críticas de Andrea Petro; picante respuesta sobre sus camisetas de Colombia

Dominic Wolf ha estado en el foco de la opinión pública y dividió opiniones. El reconocido influenciador, de origen europeo, se mostró encantado por Colombia y no ocultó su amor hacia estas tierras. Pero hubo un tema muy llamativo, el cual radicó que portara el uniforme oficial de la Selección en sus videos a través de las redes sociales.

Esto desató una sorpresiva advertencia de la Federación Colombiana de Fútbol, que radicó en bajarle todos su videos de la cuenta de Instagram para no sufrir instancias legales, puesto que no se le había otorgado el permiso de utilizar esta indumentaria.

“Les presento la nueva camiseta que me pondré para los partidos de la Selección y mis videos mostrando lo mejor de Colombia”, expresó el influenciador en redes sociales.

Dominic no dejó de lado la prohibición de hace semanas y lanzó un dardo contra los directivos. “Yo no los voy a denunciar por derechos de autor, porque si ustedes compran mi camiseta con su propio dinero tienen derecho de usarla cuando quieran… ¿O no?”, sentenció.

“No me parece que trates de hacer negocios con nuestra identidad. Lamento lo que te está pasando, pero creo que por ahí no es”, manifestó Petro.

View this post on Instagram

Dominic Wolf contraatacó a Andrea Petro

Leicy Santos divierte a sus fans no solo con goles; la jugadora vivió un divertido momento en Atlético de Madrid que se volvió viral

Contexto: Leicy Santos divierte a sus fans no solo con goles; la jugadora vivió un divertido momento en Atlético de Madrid que se volvió viral

“Además, hablando de mis videos que han llegado a millones de colombianos, también han llegado a más de 100 millones de extranjeros y lo único que hago es hablar bien de Colombia. Yo sé que el español no es mi idioma materno y con todo el respeto del mundo, pero, ¿alguien me puede explicar de qué manera me estoy “aprovechando” de Colombia?”, complementó el extranjero.