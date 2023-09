Urgente: en solo horas, la Fiscalía identificó y citó a interrogatorio a quienes presuntamente amenazaron a Andrea Petro, hija del presidente, y a Daniel Rojas, de la SAE

Las amenazas e intimidaciones que han sufrido Andrea Petro y Daniel Rojas están siendo esclarecidas. La Fiscalía se pronunció en un comunicado en el que asegura que “con respecto a las amenazas públicas denunciadas ayer por Andrea Petro y Daniel Rojas, director de la SAE, en desarrollo oportuno de los actos urgentes, una fiscal del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, identificó e individualizó a los presuntos responsables de los actos intimidatorios”.

La entidad agrega que, en atención a lo anterior, los indiciados fueron citados a interrogatorio, que se realizará en los próximos días.

Hace apenas unos días, Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, entregó nuevos detalles de cómo -a través de las redes sociales- ha sido víctima de cuentas en las que le lanzan insultos y hasta amenazas contra su vida. El tema pasó de castaño a oscuro y el propio jefe de Estado le pidió este martes 5 de septiembre a la Fiscalía General de la Nación que tomara cartas en el asunto y utilizara las técnicas de informática forense para ubicar la persona real que estuviera detrás de los mensajes de muerte a su familiar.

A través de su cuenta de Instagram, en la que la hija de Petro habla constantemente con sus seguidores desde Francia, donde reside actualmente, dijo que en la última semana el tema se ha tornado muy difícil.

Nicolás Petro y Andrea Petro | Foto: Fiscalía/Instagram: Andrea Petro

“He recibido muchísimas amenazas, insultos, los tildo de bajezas humanas porque no se les puede denominar de otra manera”, narró.

Contó que le tocó bloquear comentarios de personas agresivas con sus escritos en Instagram, los comentarios de Twitter, hoy X, “porque no quería intoxicarme con ese tipo de cosas ni entrar en depresión porque psicológicamente sí, sí me afectan”, reconoció.

Andrea Petro añadió: “No les voy a decir mentiras. Yo por estos medios no voy a decir mentiras porque no soy así. Mentalmente, afectan, he estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”.

Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia.#nomasviolenciaenredes pic.twitter.com/FEnm46cttz — Andrea Petro (@andreapetro91) September 4, 2023

Hace unos meses —según dijo Petro—, “había denunciado algunas cuentas que se habían metido con mis hijas, a las cuales la Fiscalía no les dio importancia ni relevancia. La violencia verbal no es normal, no quiero normalizar este tipo de actos de la oposición o no oposición, el gobierno o no gobierno, no me interesa. Esto no tiene banderas políticas y tenemos que parar la violencia por redes sociales porque pueden ir muy lejos y tener consecuencias nefastas”.

Andrea Petro, Nicolás Petro y Laura Ojeda | Foto: Instagram @andreapetro91 - @nicolaspetrob - @lauraojedae

A renglón seguido reconoció “que sí tengo miedo, me duele la situación, pero igual voy a seguir siendo la que soy, gústeles o no, de malas, mamola, como dice mi papá. Tienen que entender que esto no es normal, que las palabras tienen consecuencias y que haré todas las denuncias respectivas de todas las cuentas de donde me han enviado mensajes, amenazas”.

Andrea Petro fue reconocida por el país porque no tiene filtro, es frentera, directa y sin rodeos. Lo suficiente para que enfrentara públicamente a su hermano Nicolás Petro y le llamara la atención en público.

Aquí se ve a Day Vásquez entre los hermanos Andrea y Nicolás Petro. | Foto: esteban vega la=rotta-semana

“La familia presidencial tiene que dar ejemplo”, dijo la mujer cuando conoció la fotografía del exdiputado del Atlántico y Musa Abraham Besaile, el hijo del exsenador Musa Besaile, condenado por parapolítica en el país, uno de los fenómenos que más denunció el presidente Gustavo Petro en sus épocas de senador de la República.

Las diferencias entre ambos han generado un distanciamiento entre la familia presidencial porque Nicolás Petro dijo recientemente en SEMANA que se siente decepcionado por la actitud de su hermana en medio de su peor crisis que le generó una captura y un verdadero dolor de cabeza con la justicia.

Por otro lado, el presidente hizo públicas las amenazas que ha recibido el director de la SAE, Daniel Rojas. El jefe de Estado, por medio de su cuenta personal de X, alertó que Rojas las ha recibido de un usuario de las redes sociales, situación que lo motivó a realizar una petición especial a la Fiscalía General de la Nación.

En el mensaje, el mandatario colombiano solicitó al ente acusador que desplegara las medidas necesarias para ubicar a la persona que está detrás de las intimidaciones a uno de sus funcionarios más cercanos.

Esta persona ha amenazado de muerte a nuestro funcionario Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicito a la fiscalía ubicar su verdadera personalidad e iniciar el proceso judicial https://t.co/Emm8jgihGs — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2023

“Esta persona ha amenazado de muerte a nuestro funcionario Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicito a la Fiscalía ubicar su verdadera personalidad e iniciar el proceso judicial”, trinó Petro.