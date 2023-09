Andrea Petro habló con dolor de su hermano Nicolás: lo felicitó por su bebé y contó la “paranoia y presión agobiante que viven”

Dijo que en el ámbito familiar está contenta con lo que le ha sucedido a Nicolás, pero reconoció que la relación está fracturada, culpó a los medios de comunicación y no por lo que ha hecho su hermano. “Estoy muy contenta del nacimiento de Luka, estoy feliz de ser tía por fin, no ser la única en la familia que tiene hijos. Y ya después, voy a decir la verdad, si la relación se ha afectado de esta manera, ha sido por culpa también de los medios de comunicación y ha sido también por las redes sociales”, dijo la hija del mandatario en Blu Radio.

Aclaró que responsabiliza a los medios y las redes porque las personas comentan cosas sobre el contexto de la familia. A pesar de que se trata ahora de figuras públicas y tienen una responsabilidad al ser parte de la familia presidencial, Andrea cree que son “cosas que no les incumben”. “Entonces ahí como que hacer nuestra vida pública no ha sido fácil para nosotros y ese ha sido el problema que hemos tenido”, aseguró.

“No me parece que nosotros tengamos que ser un tema en redes sociales y tampoco en los medios de comunicación. Cualquier movimiento que hago ya hay un artículo en las redes sociales, no entiendo por qué, o la prensa misma también está sacando cualquier artículo mío, solamente por sacar artículos. A mí eso me parece bastante agobiante y da como una presión y hasta paranoia, porque digo, uy ya no puedo utilizar mis redes sociales porque lo van a sacar todo de contexto, me van a atacar por esto”, aseguró la hija del mandatario.