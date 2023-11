Proyecto para regular vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia, a punto de convertirse en ley; iniciativa pasa a último debate

Un riesgo para la salud

Y agrega sin ambages que su consumo “está rodeado de mitos y mentiras: que no contienen nicotina, que no generan dependencia, que sirven para dejar de fumar. Todo eso es falso”.

En este punto entra la más grande preocupación de los especialistas: “Como no están regulados, no se conocen sus componentes. Solo que existen variedades que los hacen atractivos para jóvenes, que los compran sin restricción. Por eso, ni siquiera los padres de familia se dan cuenta de que los hijos los consumen: no huelen mal, no dejan rastro”, asegura este neumólogo.