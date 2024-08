Proyecto que frena el cobro excesivo de matrículas en colegios y universidades privadas se estancó en el Senado, ¿qué pasó?

Sin embargo, el trámite del proyecto se estancó de un momento a otro y, al parecer, la iniciativa ya no es prioridad en la agenda legislativa de la corporación. Aunque en el articulado quedó claro que se crearán unos controles para reducir las barreras que existen a la hora de ingresas al sistema educativo del país, se desconoce por qué la discusión no continuó.

El senador Julio Elías Vidal, autor del proyecto de ley, cree que se está empezando a crear una resistencia por parte de algunos senadores y eso ha generado que en las últimas tres semanas no se vote el articulado. Esa tesis se funda en que varios de sus colegas se han retirado del recinto, otros piden mesas técnicas para discutir el tema y unos más solicitan tiempo para analizar el proyecto.

Por esa razón, Vidal pidió a sus colegas no dilatar más la discusión y darle trámite a la iniciativa para que haya una decisión democrática. “Yo lo que quiero es que no se siga aplazando este debate, que ya se ha aplazado tres veces, ya no quiero que se siga aplazando. Demos la discusión del caso y en caso dado de que haya que hacer otra reunión u otra audiencia o lo que usted quiera, pues lo hacemos con miras al próximo debate porque ya creo que se ha aplazado demasiado este debate del proyecto de ley e incluso estamos atentando también contra el orden del día de la plenaria del Senado”, dijo el congresista del Partido de la U.