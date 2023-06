“Que se aquiete o lo aquietamos”: el mensaje de Miguel Polo Polo para el presidente Petro desde las marchas

La Marcha de la Mayoría de este 20 de junio no solo fue multitudinaria en Bogotá, sino en otras ciudades del país, como Bucaramanga, donde los ciudadanos manifestaron su inconformismo hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde allí, en tarima, el congresista Miguel Polo Polo le dejó un mensaje al mandatario colombiano: “Que se aquiete o lo aquietamos”.

Rodeado de cientos de personas, Polo Polo afirmó que los colombianos aguantaron carros bombas y tomas guerrilleras —al parecer, aduciendo a la toma del Palacio de Justicia adelantada por el M-19 el 6 de abril de 1985—, pero no seguirán aguantando.

“Soportamos los carros bomba, soportamos las tomas de las guerrillas comunistas. Ahora, ¿no va vamos a sacar a ese guerrillero que tenemos en la Casa de Nariño? ¿Nos vamos a dejar joder? Por eso hoy, le queremos enviar un mensaje al señor Gustavo Petro: que así como esa heroína, Manuela Beltrán, arrancó ese edicto que oprimía a sus pueblo, desde aquí, desde las tierras santandereanas, le vamos a decir a Gustavo Petro que se aquiete o lo aquietamos”, comentó.

En otro apartado de su discurso durante la Marcha de la Mayoría, Polo Polo hizo alusión a la época en que el presidente Gustavo Petro en el M-19 y, además, hizo referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, uno de los investigados por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

“Gustavo Petro, Colombia no es un campamento guerrillero. Si pensabas que así como te hacías del dos sobre los secuestrados de tu guerrilla, el M-19, te ibas a hacer del dos en nuestra patria, estás muy equivocado. Colombia no es ni Cuba ni Venezuela, Colombia se respeta (...). No me quiero suicidar, para que lo sepan, anótenlo. No tengo deudas, no estoy despechado, yo no me quiero matar. Por eso le preguntamos al señor Petro, con este ataúd presente, ¿dio usted la orden de asesinar, sí o no, al coronel Dávila? Respóndale al pueblo”, dijo Polo Polo.

Miguel Polo Polo, uno de los congresistas de oposición. - Foto: Juan Carlos Sierra

Tras las declaraciones de Polo Polo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que el término “aquietar” fue utilizado por la mafia en Medellín para referirse a matar.

En Medellín se usó el término “aquietar” para referirse a matar. Era el lenguaje del Cartel de Medellín y la Oficina de Envigado contra periodistas y activistas: “Se aquieta o lo aquietamos”. Unos se “aquietaron” a otros los mataron. Lo de Polo Polo contra el Presidente es grave.

“Los colombianos están cansados”: Jota Pe Hernández

Ante la gran participación ciudadana que hubo en las marchas, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández habló en exclusiva en Vicky en Semana y aseguró que el jefe de Estado debe entender que la gente está inconforme con su trabajo, enfatizando que el pueblo le mandó hoy un contundente mensaje.

“Los colombianos están cansados. Mientras al colombiano honesto y trabajador lo asfixian económicamente, a los bandidos y a los delincuentes buscan beneficiarlos. No necesitamos ser de derecha o de izquierda para levantar una voz de protesta contra el Gobierno Petro”, comentó.

Jota Pe Hernández, inconforme con el Gobierno del presidente Petro. - Foto: Congreso de la República, Presidencia

El santandereano, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que hay muchas personas que están arrepentidas de haber votado por Petro, pues no han visto el cambio que tanto prometió.

Adicionalmente, el creador de contenidos reveló cómo reaccionaron algunos congresistas al ver tanta gente marchando en la Plaza de Bolívar en contra de la actual administración nacional. Asimismo, señaló que Colombia no tiene dueño.

Marcha de la Mayoría este 20 de junio Bogotá Desde el aire drone - Foto: Oscar Gonzales / SEMANA

“Me encontré con un congresista que apoya las reformas y le dije escuche al pueblo, escuche lo que les están diciendo hoy. Hay que escuchar al pueblo. Conozco mucha gente que está arrepentida de haber votado por Petro”, agregó Hernández.