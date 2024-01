Reforma a la justicia: estos son los secretos del primer encuentro entre 35 pesos pesados del derecho

La jornada fue exclusivamente protocolaria . El ministro Osuna agradeció el hecho de que todos le hubieran cumplido la invitación que extendió vía telefónica y por medio de cartas. Posteriormente, en un breve discurso, les dijo que las propuestas que surgieran tenían el aval del Gobierno Petro. A renglón seguido, dejó claro que en la comisión no había vetos y todas las propuestas, según él, eran bienvenidas.

En el Ministerio de Justicia tienen claro que la comisión no puede prolongarse después de diciembre de 2024 porque no es secreto que el matrimonio entre el Gobierno Petro y el Congreso, quien finalmente votará los proyectos de justicia, se desgasta a medida que pasan los días .

En la comisión, donde ninguno recibe salario, todos son conscientes de la necesidad de una nueva reforma a la justicia, pero sobre el escenario no será tan sencillo ponerlos de acuerdo porque todos están en orillas distintas y tienen sus propios intereses.

Por ejemplo, la propuesta de quitarle dientes a la Rama Judicial, especialmente a las Cortes a la hora de ternar o escoger a algunas de las cabezas de los organismos de control, siempre ha sido respaldada por los gobiernos en todas sus fallidas reformas a la justicia, pese a que alegan politización de la justicia. La Administración Petro no es la excepción.

Esa iniciativa no es tan sencilla tramitarla en la nueva reforma a la justicia porque el país vive un momento crucial donde la Corte Suprema estudia la terna presentada por Gustavo Petro para elección de fiscal general integrada por Ángela Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez.

Volviendo a la primera reunión convocada por Osuna, no asistieron delegados de la Corte Constitucional. En cambio sí lo hicieron representantes de la Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y la JEP. La procuradora Margarita Cabello no llegó porque no fue invitada, pero sí lo hizo William Millán Monsalve, presidente del sindicato nacional de trabajadores de la Procuraduría.