Reforma a la salud: así están los votos hoy de cara al debate en la Comisión Séptima del Senado. ¿Logrará imponerse el Gobierno?

Hoy en día, las cuentas en la Comisión Séptima del Senado no le dan al Gobierno Petro para que la polémica reforma a la salud sea aprobada en tercer debate. Los únicos convencidos del proyecto son los congresistas declarados como bancada de gobierno, mientras que los independientes (la mayoría) tienen más dudas que respuestas, y los opositores están seguros del daño que esa iniciativa le haría al país.

La presidenta de la Comisión, la senadora Martha Peralta, del Pacto, está enfocada en las 14 audiencias públicas en las regiones, pero no ha asistido ni la totalidad de la Comisión. Peralta es un voto seguro por el Sí, así como el de su compañero de bancada Wilson Arias, quien, además, es coordinador ponente. El otro aval es el del nuevo congresista que asuma la silla vacía a raíz del fallecimiento de Piedad Córdoba. Esa persona será de la línea del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Desde la Alianza Verde, el senador Fabián Díaz ha promovido la agenda del Gobierno, así como el congresista Omar de Jesús Restrepo Correa, de Comunes. Hoy la reforma a la salud solo tiene esos cinco síes asegurados.

“Una reforma radical al sistema de salud no era necesaria y solo genera conflicto”: José Antonio Ocampo

Contexto: “Una reforma radical al sistema de salud no era necesaria y solo genera conflicto”: José Antonio Ocampo

Los dos asientos de oposición del Centro Democrático, representados por Alirio Barrera y Honorio Henríquez, van por un No rotundo. Lo mismo sucede con las curules independientes de los conservadores, que están en manos de los senadores Nadia Blel y José Alfredo Marín. Es decir, hay cuatro votos seguros por el No. SEMANA consultó también a los otros integrantes de la Comisión.

La senadora Lorena Ríos Cuéllar dice que no le ve futuro al proyecto si no le hacen cambios. | Foto: juan carlos sierra-semana

Reforma, en manos de mujeres

La senadora Lorena Ríos Cuéllar, declarada en independencia, por Colombia Justa Libres, señaló que no le ve futuro al proyecto si el Gobierno no muestra voluntad de modificarlo. Pero el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no ha dado el brazo a torcer.