Reforma de salud | “El martes, si no hay un orden de los artículos, no participaré de votación”: Víctor Manuel Salcedo

SEMANA: ¿Cuál es la posición hoy del Partido de la U sobre la reforma de salud?

VÍCTOR MANUEL SALCEDO (V. S.): La misma que ha sido siempre. Acompañaremos los puntos en los que consideramos que se va a mejorar el sistema. Desde febrero le entregamos al presidente Gustavo Petro, y la exministra Carolina Corcho y el equipo técnico del Ministerio de Salud, documentos técnicos y proposiciones. Hemos sido aportantes en la discusión. En ningún momento hemos salido a anunciar puntos positivos ni negativos, lo que hemos dicho es que si no incorporan los puntos que nosotros consideramos vitales para la reforma al sistema, pues no acompañaremos el tema del Gobierno. Si usted revisa los tres artículos (aprobados), me la juego con cualquier colombiano que levante la mano a ver si no benefician el sistema.

Víctor Manuel Salcedo dice que si no se hacen los ajustes que pide el partido, votarán negativamente. - Foto: Cortesía prensa Víctor Salcedo

SEMANA: ¿Esos tres artículos que ya se aprobaron qué contemplan?

V.S.: Le voy a dar un resumen. Artículo 30, comisiones intersectoriales departamentales de determinantes sociales de salud, se busca que los entes territoriales, dentro de los tres meses a la vigencia de la ley, creen estas comisiones teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de su territorio y establezcan cuáles son los determinantes a intervenir. El sistema de salud en Colombia absorbe pacientes en zonas donde no hay acueducto, donde no hay acceso a agua potable. Si no se estructuran determinantes sociales para atender a los pacientes, nunca se va a llegar a la raíz del problema.

Artículo 91, participación ciudadana y social en el sistema de salud, participación vinculante de las personas y comunidades organizadas. Pregunto, ¿eso es muy malo?

Artículo 103, principio de celeridad en el sistema de quejas y reclamos, si se pone en riesgo la vida o integridad física ¡se adoptarán medidas cautelares! -hago énfasis- por medio administrativo. No podrán superar las 72 horas. El superintendente nacional deberá adoptar estrategias para evaluar de manera expedita las peticiones, quejas y reclamos de manera periódica.

SEMANA: ¿Hay artículos con los que sigan estando inconformes?

V.S.: Si usted revisa mi actuación en la Comisión Séptima le pedí al Gobierno que no podíamos seguir aprobando artículos si no tenemos un índice y un compendio de lo sustitutivo, de la trazabilidad desde la ponencia inicial, pasando por la enmienda y terminando en un documento resumen que ellos nos enviaron a los representantes, y ahora los resultados de la subcomisión. El martes, si no hay un orden de los artículos, no participaré de votación.

El congresista del Partido de la U afirmó que la bancada nunca ha cambiado de posición sobre el proyecto. - Foto: Cortesía prensa Víctor Salcedo

SEMANA: ¿Eso quiere decir que se saldría de la comisión, o votaría negativo?

V.S.: Si los señores van para delante y no hay un articulado con un índice y organizado yo no lo voto.

SEMANA: ¿Cómo ve al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo?

V.S.: Veo a un hombre abierto al diálogo, veo a un hombre buscando consensos, con una posición abierta de escucha, que espero que se traduzca en el documento que recibamos el martes.

SEMANA: ¿La próxima semana podría aprobarse en primer debate la reforma de salud?

V.S.: Todo dependerá de lo que recibamos la próxima semana. Si están incorporados los puntos que el partido determinó iremos a acompañarlo, sino, pues no. Eso lo hemos dicho desde febrero. Aquí nadie se ha volteado ni se ha acomodado. Yo voy de frente.

SEMANA: ¿Ha hablado con el ministro de Salud sobre esos reparos que tienen sobre el proyecto?

V.S.: Sí. Dijo que dejará todo en manos del equipo técnico que ha hablado con mi equipo. Precisamente voté con el aval de mi equipo los tres artículos.

SEMANA: ¿La ciudadanía puede estar tranquila de la posición de la bancada sobre la reforma?

V.S.: El Partido de la U es el partido de la gente. Nosotros hemos priorizado, como tiene que ser, al paciente. Nosotros no estamos defendiendo a nadie, ni intereses de nadie, ni vamos a ser parte de la polarización, así nos insulten de un lado o de otro. Vamos a actuar con responsabilidad y vamos a votar positivamente lo que consideramos mejor en el sistema y no acompañaremos lo que consideremos inconveniente. Esa ha sido la postura. No negociamos absolutamente nada. Ahí están los documentos técnicos, hemos sido el partido que más ha aportado. Y me juego con cualquiera.

Salcedo afirmó que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo ha escuchado sus recomendaciones. - Foto: Imagen tomada de Twitter @MinSaludCol

SEMANA: ¿Alcanzarán los tiempos para aprobar el proyecto?

V.S.: Eso es un afán del Gobierno, no mío. Yo el jueves, si revisa la grabación, tuve una seria discusión con el presidente (Agmeth Escaf) cuando pretendió pupitrear la reforma. Le pedí respeto y garantías para la oposición y todos los sectores.

SEMANA: ¿Está de acuerdo en que se vote artículo por artículo?

V.S.: No tengo problema. Sí que me gusta eso. De hecho la mesa técnica que estoy haciendo con el Ministerio de Trabajo en la ponencia de la laboral la estamos haciendo artículo por artículo.

SEMANA: ¿La U ya no será independiente a Petro sino que se mantienen de Gobierno?

V.S.: Es que nosotros todas las semanas no podemos estar en eso. Y quiero decirlo claramente, nosotros tenemos una discusión, hay congresistas que quieren mantenerse del Gobierno, otros pensamos que lo mejor es ir a la independencia, hay unos que piensan que es mejor esperar, y esa es la democracia del partido. No se trata ni de estar aquí ni allá, tenemos que defender al país.