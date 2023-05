Con votos de congresistas del Partido Liberal y La U, se aprobaron los primeros tres artículos de la polémica reforma a la salud

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes inició este jueves el estudio y aprobación de la controvertida reforma a la salud que redactó en su momento la exministra Carolina Corcho. Después de una tarde de discusiones, los congresistas aprobaron escasamente tres artículos, quizás lo menos controvertidos de la iniciativa.

En total, 14 legisladores votaron sí y 6 se inclinaron por el no. Una más, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, no participó de la votación porque presentó quebrantos de salud en medio de la discusión y debió ser atendida de urgencia.

Uno de los artículos busca crear comisiones intersectoriales departamentales distritales y municipales de salud pública. El otro propicia la participación ciudadana y social en el sistema de salud y el último, el acceso expedito a los servicios de salud.

Entre los 14 votos positivos hay dos de congresistas de La U y cuatro del Partido Liberal.

Guillermo Alfonso Jaramillo, Luis Fernando Velasco, Gustavo Petro y Dilian Francisca Toro. - Foto: SEMANA

Aunque La U estuvo siempre dispuesta al diálogo y a la conciliación del articulado, incluso, no decidió convertirse en independiente al gobierno, pese al zarpazo que le dio Gustavo Petro, los representantes liberales, a juzgar por los primeros artículos, habrían desobedecido las órdenes del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien pidió votar negativo todo el articulado.

Los congresistas de La U, Camilo Ávila y Víctor Salcedo, fueron quienes votaron positivo los artículos. El primero fue quien firmó la ponencia positiva por parte de su colectividad y pasó por encima de las directrices de Dilian Francisca Toro. Aún así, no recibió sanción disciplinaria.

Por su parte, Salcedo ha sido más crítico de la reforma, pero aprobó estos primeros tres artículos que no terminan siendo los de fondo de la iniciativa.

Los congresistas del Partido Conservador le dijeron no a los primeros tres artículos de la reforma a la salud. - Foto: Autor Anónimo

Entre tanto, los liberales que aprobaron los artículos son Héctor Chaparro, Germán Rozo, Hugo Archila y María Eugenia Lopera. La última pasó por encima de las directrices de César Gaviria y aprobó, en su momento, la ponencia.

“No traicioné a nadie. Más bien, no puedo traicionar a las personas que confiaron en mí, no puedo traicionar mis convicciones y a los colombianos que han sido maltratados por el sistema de salud”, dijo Lopera.

En la votación de este jueves sorprendió que los representantes del Partido Conservador obedecieron al pie de la letra las directrices de la colectividad.

Los tres primeros artículos de la reforma que impulsa el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no son tan polémicos como los que se debatirán la entrante semana. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Gerardo Yepes y José Quevedo se opusieron a la aprobación. El primero fue uno de los dirigentes azules que también firmó y respaldó la ponencia, pero hoy está del lado de su casa política.

Precisamente, desde Armenia, el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pidió a sus seguidores que estuvieran tranquilos porque su partido camina con la frente en alto.

“Tenemos un partido adulto, de 174 años, que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos, un partido con identidad, que tiene dignidad, que hoy en la Comisión Séptima le dijo que no a una reforma a la salud que va en detrimento de todos los colombianos”, expresó.

El debate se suspendió. Y en la próxima semana seguirá el estudio y aprobación del articulado.

El problema para el gobierno es que el tiempo corre y no juega de su lado. Y tal y como están las cosas, difícilmente esta reforma alcanzará a surtir su trámite en esta legislatura.