Roy Barreras les hizo un llamado a los ponentes de la reforma tributaria para acelerar su trámite: “Aumenta la incertidumbre”, les reclamó

El presidente del Congreso y senador por el Pacto Histórico, Roy Barreras, les solicitó a los ponentes de la reforma tributaria ponerle el acelerador a la discusión para sacarla adelante lo más pronto posible.

“Apreciados ponentes de la reforma tributaria. Con afecto y respeto por su autonomía les comparto esta reflexión: Mientras más días pasen sin la firma de la ponencia aprobada hace varias semanas en comisiones, más aumenta la incertidumbre que tiene efectos negativos sobre la economía”, aseguró Barreras.

El congresista reconoció la labor de quienes lideran el proyecto de ley, pero les pidió apresurarse para continuar la discusión y calmar los mercados. “Los ponentes han hecho un gran trabajo de racionalización, han mejorado la Reforma y estoy seguro que una vez que la aprobemos en plenarias cesará la incertidumbre y se estabilizarán los mercados gracias a ustedes porque todo el mundo tendrá claras las reglas de juego”, dijo Barreras.

El llamado del senador se produjo después de que el presidente Gustavo Petro anunciara, en las últimas horas, que se cayó el impuesto a las altas pensiones en la reforma tributaria. “No vamos a presentar un impuesto a las pensiones”, aseguró el mandatario.

Petro reconoció que también se hará una modificación a la tributación del sector de hidrocarburos, pero insistió en “trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón”.

Este punto se trata de un eje fundamental sobre el cual el Gobierno tuvo que ceder. Algunos analistas consideran que la devaluación del peso colombiano está relacionada a la incertidumbre que se ha generado en el mercado en esta industria.

“Por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano y, en esa medida, la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y, por lo tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión, no son deducibles del impuesto de renta”, anunció Petro.

Algunos de los ponentes ya han reconocido el paso que dio el Gobierno tras concertar con distintos sectores. “Gran noticia. Por acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y las bancadas de gobierno no se gravarán las pensiones”, aseguró el senador Gustavo Bolívar, coordinador ponente de la iniciativa.

El senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, otro de los ponentes, pero que pertenece a la oposición, celebró ese gran paso. “Lo logramos. Finalmente entiende el Gobierno que era inconveniente e injusto castigar el trabajo y el ahorro de los colombianos, además de inconstitucional”, afirmó Uribe. Advirtió que eso evidencia que funciona el trabajo que está haciendo la oposición y las movilizaciones ciudadanas y pacíficas que se han hecho hasta el momento.

La reforma tributaria fue aprobada en su primer debate en comisiones económicas conjuntas hace unas semanas. Desde la oposición cuestionaron que faltó mayor discusión en la ponencia final y por eso denunciaron un ‘pupitrazo’. Sin embargo, el Gobierno y las bancadas del oficialismo han reclamado que se han hecho las suficientes audiencias sobre el proyecto.

El Gobierno tuvo que ceder en algunos de estos puntos luego de que diferentes partidos cercanos a la Casa de Nariño expresaran su inconformidad con la propuesta que pasó a segundo debate. El Partido Liberal trazó 11 líneas rojas, entre las que estaban el tema de las pensiones y los impuestos a los hidrocarburos como uno de los principales puntos a controvertir. Lo mismo hizo el Partido de la U que también expresó su inconformidad con varias de las propuestas.

Por su parte, algunos miembros del Partido Conservador expresaron diferencias con algunos planteamientos, por lo que el Gobierno tuvo que sentarse a conversar estas propuestas. La propuesta aprobada en primer debate propone recaudar 22 billones de pesos, pero, con los cambios, esta meta podría reducirse.