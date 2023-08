Sablazo de Carlos Fernando Galán al Gobierno Petro: “la ‘paz total’, aunque bien intencionada, fracasó”

“El registrador debe ser responsable en sus declaraciones y trabajar para garantizar las elecciones”, dijo el candidato a la Alcaldía de Bogotá, y agregó: “Hago un llamado a toda la ciudadanía para que levante la voz para que el gobierno actúe ante la grave situación de seguridad, las autoridades electorales garanticen los comicios, y la democracia no esté más bajo amenaza en nuestro país.”

“Ese fenómeno no se va a permitir. Las inscripciones irregulares serán las primeras en ser anuladas. Se instalará biometría facial en las mesas instaladas en municipios declarados en riesgo electoral para evitar la suplantación, mejorar el proceso democrático y defender la pureza del voto. Finalmente, se instalará comunicación satelital para digitalizar las actas y transmitir en tiempo real los resultados, así pierden los grupos al margen de la ley que buscan constreñir a candidatos y electores”, explicó Vega Rocha.

Ministro Luis Fernando Velasco arremetió contra los gobernadores que cuestionan al Gobierno Petro

“No me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos, con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro en una conferencia de prensa este miércoles 16 de agosto en el Congreso.

“No, los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”, respondió el ministro.

Velasco, visiblemente molesto, le dijo: “Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócrita y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo les pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”.