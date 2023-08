Esta es la polémica frase del minInterior, Luis Fernando Velasco, que tiene indignados a los gobernadores del país, ¿qué les dijo?

“No me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos, con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro en una conferencia de prensa este miércoles 16 de agosto en el Congreso.

“No, los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”, respondió el ministro.

Velasco, visiblemente molesto, le dijo: “ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócrita y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”.