Sandra Ortiz, ex alta consejera para las regiones, habla sobre cercanía con esmeraldero asesinado: “Era amiga de un gran ser humano”

Sandra Ortiz, la ex alta Consejera para las Regiones, no duda en hablar con SEMANA sobre su relación con Juan Sebastián Aguilar, el reconocido esmeraldero, empresario y ganadero boyacense que fue asesinado en su propia casa, en un lujoso conjunto residencial llamado Bosques del Márquez, sobre la Carrera Séptima con Calle 138, al norte de Bogotá.

Ortiz le dijo a SEMANA que no entienden por qué la relacionan directamente con la víctima mortal, si él era reconocido en Boyacá -la tierra donde ella nació-, y además amigo de grandes personalidades del país. “Es un gran amigo, lo quiero y me duele que se haya ido, me duele la forma como lo mataron. Era de los mejores seres humanos que conocí, una persona que le ayudaba a todo el mundo, que le pedían un favor y nunca se negaba, por eso lo querían tanto”, expresó.