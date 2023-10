Santander Lopesierra no pudo inscribir a su hijo como candidato y ahora promueve el voto en blanco a la Alcaldía de Maicao

Hoy, quiero hablarles desde el corazón. Me duele ver cómo Maicao enfrenta desafíos, injusticias y desdichas. Siento en mi alma el descontento de nuestro pueblo, que anhelaba una transformación que no pudo ser. Si Santa no va, las oportunidades no llegarán, la buena salud se aleja y la inversión social se estanca. Estoy comprometido a ser la voz que defienda los intereses de nuestros niños, mejore la salud, impulse el comercio y mucho más. ¡Vamos hasta el final!