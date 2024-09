Se agudiza escasez de medicamentos: mientras pacientes están entre la vida y la muerte, autoridades se lavan las manos

Clementina, al otro lado de la línea, hace memoria: 14 pastillas de Rivotril, de 2 miligramos; 12 más de Urbadan, de 20 mg; nueve de Tegretol, de 100 mg y otras nueve de Lamictal, de 100 mg. “Ah, casi lo olvido: el niño toma Risperidona. Lo que él tiene se llama epilepsia refractaria y un retardo mental severo; no puede dejar de tomar los medicamentos. Si no lo hace, queda entre la vida y la muerte”, asegura.

Lo cuenta con angustia. Hace al menos cinco meses, su EPS, Sanitas, no le entrega los medicamentos completos. “Al comienzo, le partía una misma pastilla para que me alcanzara para dos dosis. Pero ahora ya no puedo hacer eso; la demora llega a ser de dos meses. Y eso ha hecho que Juan convulsione varias veces. Yo no trabajo, soy una mujer de 56 años que toda la vida ha estado en casa. Todos esos medicamentos juntos cuestan más de 560.000 pesos. ¿Y yo de dónde?”, se pregunta la mujer.