“Seguiré trabajando por la defensa del Congreso y de cada uno de sus integrantes”: presidente del Senado, Iván Name

El presidente del Senado, Iván Name envió un mensaje cuando está a punto de dejar esa dignidad. “Han sido más de 40 años dedicados al servicio público. Hoy, más que nunca, creo profundamente en la independencia de las instituciones y el respeto que cada una merece para así poder cumplir con su deber. Seguiré trabajando por el defensa del Congreso y cada uno de sus integrantes”, aseguró junto a un video en el que cuentan su trayectoria política.

La pieza audiovisual, narrada por otra persona, destaca que tiene más de 40 años de trayectoria y que ha sido diputado de Cundinamarca, concejal, representante a la Cámara por Bogotá y senador. “Este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia” afirmó Name.

Su presidencia del Senado estuvo marcada por enviar mensajes pidiendo la separación de poderes y que se respetara la dignidad del Congreso. Sin embargo, también resultó envuelto en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El senador de Alianza Verde Iván Name. | Foto: Twitter @IvanNameVasquez - A.P.I.

Según dijo el ex subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, Name habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo. “A Name se le entrega a través de un mensajero que tiene, y yo con esa persona hago el trámite”, aseguró el presidente del Senado, en entrevista con Vicky Dávila, directora general de SEMANA.

Pinilla afirmó que un día entrego una parte del dinero y al otro día entrego la otra parte. “Y, ahí sí, juntos vamos y entregamos el completo”, señaló.

Bogotá. Mayo 7 de 2024. Plenaria de Senado. (Colprensa - Lina Gasca). Iván Name. | Foto: Colprensa

El exdirector de la entidad contó que llegó hasta donde había un esquema de seguridad que lo estaba esperando.

“Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano, entrego ahí y ya luego me salgo. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona, para informarle que ya estaba listo”, aseguró Pinilla.

En medio del escándalo también quedó salpicada la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien según Pinilla, habría sido la mensajera del dinero que, según él, se lo habría entregado a Name.

“Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”, aseguró Pinilla.

Iván Name habló con SEMANA desde el edificio del Congreso. No quiere confrontar con el gobierno, pero tampoco esconde su crítica ante medidas o posiciones que no comparte. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Ambos presidentes del Congreso de esta legislatura terminaron salpicados. El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también habría recibido 1.000 millones de pesos, según la denuncia de Pinilla y Olmedo López.