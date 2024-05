Senador del Pacto Histórico reconoce que no va a sus regiones “porque me da vergüenza no poderles ayudar”; hay falta de ejecución

Este martes 14 de mayo, Riascos se sinceró nuevamente con SEMANA y no escondió su preocupación porque en agosto próximo el primer mandatario cumple dos años en el poder y aún no llegan las obras y proyectos a varios departamentos del país, entre ellos, el suyo.

El senador de ADA dijo textualmente: “No voy a las regiones porque me da vergüenza de estar en este escenario y no poder ayudar como partido político con nuestra gestión a que una obra se materialice. Me da vergüenza. Por eso, no voy a mis regiones”.