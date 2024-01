Sin los partidos políticos de Roy Barreras y Paulino Riascos, el Pacto Histórico anuncia que avanza en la unificación de una sola colectividad para las elecciones del 2026

“Yo a esa propuesta de partido unitario no le jalaré, tampoco el ADA, el partido. No sirvo para ser hipócrita, habrá muchos que se la guardarán para sacarle beneficio al proyecto político. A nosotros como partido hoy nos tienen aislados de los compromisos políticos, no es un delito, no tenemos representación en el Gobierno, y no se la voy a reclamar más porque es un compromiso y un derecho, pero todo eso marca la diferencia para uno irse apartando. No significamos nada en ese proyecto, así lo han demostrado. Sin embargo, yo seguiré votando a favor del proyecto político, lo que considere bien para el país. Me apartaré de todo lo que no considere pertinente y no porque sea de derecha, no lo soy, lo hago como ciudadano y de acuerdo a mi pensar. En ese proyecto político, con ADA no cuenten”, afirmó.