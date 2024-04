Senador Juan Pablo Gallo salió a marchar en contra de las reformas de Petro: “queremos que este país recorra la senda del progreso”

“Me vine a marchar en compañía de mi familia, no estamos solos, alrededor nuestro hay un montón, lleno de gente, son muchos los colombianos que quieren un cambio, que quieren tener una vida mejor, pero que no quieren estas reformas que generan muchos más problemas que soluciones”, aseguró el senador del Partido Liberal.

El congresista se mostró en contra de las reformas de Petro. “No a la reforma pensional, no a la reforma a la salud, no a la reforma laboral, no más reformas tributarias, queremos que este país recorra la senda del progreso y del crecimiento”, afirmó el senador.