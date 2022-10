Sergio Fajardo reconoce nuevamente la derrota de la Coalición Centro Esperanza: “Me duele decirlo pero fuimos un fracaso”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo se sinceró en un congreso del Partido Político Dignidad, adelantado el fin de semana pasado en Bogotá, y reconoció una vez más el pésimo resultado de las elecciones en las que Gustavo Petro resultó triunfador.

“Me duele decirlo pero fuimos un fracaso, un fracaso político. Estoy hablando en plural. Nosotros y las personas que participamos, que tuvimos responsabilidad en la pretendida construcción de una coalición denominada centro en su momento, Centro Esperanza en otro, fracasamos en términos políticos. No estuvimos a la altura del reto que teníamos”, dijo.

Fajardo recordó que la centroizquierda tenía un reto muy grande. “Nosotros sabíamos que Colombia iba a cambiar, queríamos ser los voceros de ese cambio, queríamos liderar al país en ese cambio, pero no fuimos capaces de convertirnos en la voz de la Colombia que quería y necesita cambiar y no puede retroceder”, agregó.

“Fracasamos”, repitió una vez más. Aclaró que no es irrespetuoso con el trabajo de personas que dedicaron su tiempo, con todo el gusto, en favor de la coalición. “En términos políticos, y quienes condujimos esa coalición, tuvimos ese fracaso. Esa es la palabra. Duele decirlo”, reconoció.

El matemático antioqueño hizo la reflexión al recibir la invitación del partido político Dignidad a pensar en 2023 y en la necesidad de llegar unidos a disputarle el poder regional a la derecha, representada en el uribismo, y la izquierda en el peronismo.

“Yo creo que si vamos a pensar en coaliciones, más vale que pensemos muy bien por qué fracasamos. No podemos repetir esa historia”, destacó.

Y seguidamente afirmó: “Hay que mirar el valor de las propuestas en política. No quiero herir innecesariamente, no pretendo eso, busco construir, pero en política se ha desvirtuado el mundo de las ideas, la discusión para llegar al poder y transformar. Y se ha convertido en la mecánica política, donde hay que tragarse sapos, cuántos votos tiene usted y los demás, y son una colección de intereses que no convergen la mayoría de las veces y se queda en una política de intereses personales (…)”, precisó.

Fajardo añadió que hay que presentar alternativas distintas y no caer entre los mismos y las mismas. “No más coaliciones donde nosotros no somos capaces de diferenciarnos por las ideas y las propuestas. Tenemos gente buenísima”, añadió.

Dejó claro que él fue el candidato presidencial, “hago parte de ese fracaso, tengo, por supuesto, una responsabilidad muy grande en muchas cosas, pero si no reflexionamos, esto no tiene sentido. Lo digo con cariño, respeto, con la tranquilidad en el espíritu que tengo en este momento de la vida”.

Concluyó: “No fuimos una innovación en las elecciones pasadas, no fuimos transformadores, no tuvimos el verdadero mensaje de cambio que necesita Colombia. Ustedes vieron que Rodolfo Hernández obtuvo 10 millones y medio de votos, seguro, en gran parte de la responsabilidad es mía, porque no fui un buen candidato o no lo soy. Ese no es el problema ahora. Discutamos lo que tengamos que discutir”.

Mientras Fajardo habló, los demás exprecandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza escucharon atentos. Al fin y al cabo, buscan, eventualmente, jugar políticamente con candidatos regionales que representen las ideas del centro en las elecciones de octubre de 2023.