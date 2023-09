Sergio Fajardo sobre la ‘paz total’: “Con el ELN se está avanzando, pero Danilo Rueda tendría que ser Supermán para articular a todos los grupos armados y alcanzar la paz”

“Con el ELN se puede avanzar, con los otros lo veo dificilísimo, muy confuso, no hay explicaciones claras, no sabemos para dónde va, el señor Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, tendría que ser el Supermán del planeta para articular a todos los grupos armados y alcanzar el proceso de paz”, afirmó.

“Doy dos ejemplos para ilustrar. Creo que desde el exministro José Antonio Ocampo se trazó una ruta, se aprobó una reforma tributaria que era la que nosotros habíamos diseñado en la campaña, no la que Petro decía sino la que yo plantee. Incluso, tuvimos confrontaciones públicas y él me descalificaba y la vida muestra que la nuestra era la correcta”, dijo.

Y luego se preguntó: “El presidente, ¿a cuántos ministros ha cambiado? Es la expresión del desorden que él tiene. Me pareció, realmente, lamentable esa expresión de que si no ejecutan en un mes los voy a echar. Ya ha sacado un montón de personas. ¿Imagina lo que pasa dentro de esas instituciones cuando el presidente hace esas afirmaciones?”.

“Yo quisiera por Colombia que fuera así, pero yo no creo porque está asociado con la personalidad del presidente. Yo no creo que vaya a cambiar, no creo que haya posibilidades de un pacto nacional que han venido hablando y nunca se ha hecho, hubo un par de fotos con Álvaro Uribe, pero de resto, ¿cuál pacto?, lo que se hizo en el Congreso que está vuelto nada, la bancada del Pacto Histórico no tiene ninguna relevancia. Imagínese que la figura central del cambio era Roy Barreras y ya se fue. Cómo es la vida, Barreras dice que estuvo con Galán, Vargas Lleras, Uribe y Santos y era la figura del cambio, calculen pues. No hay una base sólida para hacer las cosas”, manifestó.