“Sería un enorme error radicar la reforma a la salud vía estatutaria”: Martha Alfonso pide presentar proyecto en Comisión Séptima

Martha Alfonso (M.A.): La demora en la radicación de la reforma tiene que ver con un ejercicio de concertación que viene haciendo el gobierno con distintos sectores tratando de que llegue más concertada posible y el trabajo del ministro del Interior, concertando con los partidos en el Congreso.

Hay un debate al interior del gobierno sobre si es una reforma de carácter estatutario o de carácter ordinario. Yo espero que se radique como una de carácter ordinario.

SEMANA: Si se radica como reforma de carácter ordinario volvería a la Comisión Séptima. ¿Usted le pide al gobierno, al ministro de Salud y al del Interior que le den la ponencia de la reforma a la salud?

M.A.: Independientemente de que sea designada ponente o no, haré el ejercicio que siempre he hecho: academia, riguroso estudio, concertación, diálogo con todos los sectores y el liderazgo disciplinado. Esta es una reforma que conozco a profundidad, que he estudiado y creo fundamental para el país. Independientemente de que sea o no ponente o de que vaya por séptima o por primera estaré al frente del cañón.

SEMANA: Usted es de la Alianza Verde y muy cercana al Pacto Histórico, ¿cree que tal vez hay una fisura entre congresistas cercanos al gobierno que están luchando por ser los ponentes de la reforma a la salud?

M.A.: Puede suceder. Desafortunadamente, en la política a veces priman más los egos y los intereses personales que lo estructural y colectivo de la legislación para la que hemos sido elegidos. Puede haber sectores políticos, no solo del Pacto, que pretendan que esta reforma tenga un carácter estatutario para ellos poder liderar el debate.

Sería un enorme error radicar esta reforma vía estatutaria por comisiones primeras porque sería abrirle la puerta a modificar el derecho fundamental. Volver a abrir el debate de modificar estatutariamente el derecho a la salud puede generar cosas muy graves como que el derecho sea afectado en su núcleo fundamental y abre las posibilidades de privatización del derecho a la salud, que es un derecho que ya ha estado bastante afectado.

SEMANA: En su momento la Comisión Séptima de la Cámara y a la plenaria aprobaron la reforma a la salud. Pero si miramos la reforma a la educación fue la Comisión Primera del Senado la que modificó las bases de lo que el gobierno quería en esa reforma y por eso fue que se hundió. ¿Están en riesgo de que, si se van por la Comisión Primera, se cambie el contenido y se termine hundiendo?

M.A.: Los dos proyectos que hoy están radicados por comisiones primeras (el de Cambio Radical y el de los “independientes”) son proyectos que afectarían el núcleo esencial del derecho. Quienes han estudiado el derecho a la salud en Colombia saben que atar el derecho a la demanda es casi que dejar el derecho a la salud a expensas del libre mercado. Una palabrita puede condenarnos a una mayor privatización del derecho a la salud en Colombia.

SEMANA: ¿Qué tan concertada llegará la reforma? ¿Esta vez sí habrá una aprobación más rápida, no como sucedió en la legislatura anterior en la que no hubo una aprobación pronta?

M.A.: El gobierno ha trabajado fuertemente en un proceso de concertación. El ministro Cristo tiene una capacidad enorme y experiencia en el manejo del Congreso, pero también creo que va a haber resistencias. Es una reforma que está tocando intereses sensibles de sectores económicos que se han enriquecido con los recursos de la salud, es una reforma que afecta el ingreso de cerca de 90 billones de pesos anuales y es un monto progresivo año a año, así que no va a ser una reforma fácil.

El sistema está en crisis. No está en crisis por este Gobierno. Lo que este Gobierno hizo al comienzo, hace dos años, fue advertir que se avecinaba una crisis enorme en las EPS y en el sistema de salud y que este Gobierno no iba a salir como lo han hecho otros a financiar las deudas de las EPS y ponerles más plata, como ya ha sucedido en tres oportunidades en Colombia. Este es el primer gobierno que dice que no financiará la crisis y que lo que se necesita es una reforma estructural porque, si cada diez años están en crisis, es porque el sistema no funciona. Acá no hay otra salida que concertar para poder superar este momento tan difícil que vive el sistema de salud.

SEMANA: Sí, es cierto que hay una crisis. El Ministerio de Salud que hay escasez de algunos medicamentos para enfermedades crónicas, el superintendente de salud visita a un dispensador de medicamentos y les señala de no entregar las medicinas, casi la mitad de los colombianos están en EPS intervenidas, pero del gobierno van dos años, ya han medidas que se han estado aplicando para intentar mitigar esta crisis. ¿Es posible que la solución que plantea el gobierno con la reforma a la salud no sea la que se necesita, si no que tiene que abrirse el debate con el resto de actores y partidos?

M.A.: La crisis de medicamentos está asociada a un elemento global, el mundo entero vive una situación deficitaria en materia de medicamentos, más que tenemos una dependencia de la industria farmacéutica en el sistema internacional. Colombia acabó con sus capacidades para producir vacunas y medicamentos.

Como no tiene el Gobierno colombiano control sobre la industria farmacéutica porque dependemos del mercado internacional de los medicamentos, ni tiene el control del sistema de salud porque es administrado por terceros (las EPS que controlan las cadenas de medicamentos) pues lo que termina pasando es que ellos pueden manejar los medicamentos como les da la gana.

Esas empresas contratadas por las EPS, que incluso pueden ser de ellas mismas, lo que hacen es decir qué medicamentos retener, cuáles no entregar aunque sí haya stock. No los ponen en la cadena de distribución directa y eso hace que haya medicamentos que terminen guardados y haya un desabastecimiento.

En Colombia ha habido un problema grave de política pública y administración del sistema en materia de medicamentos, de la autoridad sanitaria, para actuar con mayor diligencia frente a esta situación. Ahí sí ha habido una dificultad.

SEMANA: Se está diciendo que la UPC es insuficiente y que hay demoras en el pago de los presupuestos máximos. Esos son puntos que atañen directamente al gobierno actual. ¿Hay alguna responsabilidad de parte del gobierno con estas demoras que, al fin de cuentas, las siente es el paciente?

M.A.. Es un tema complejo. Estudiosos de la financiación del sistema de salud como Félix Martínez, Luis Jorge Garay o Vicente Calvo han estudiado la configuración de la UPC y han dicho que la UPC sí alcanza, pero está mal distribuida y mal administrada. No hay recursos para pedir que los servicios de salud alcancen si tú llegas a las peores condiciones de enfermedad.

Si no se trata a tiempo, la persona va a llegar al sistema de salud en un estado de mucho deterioro que va a implicar que se tengan que usar medicamentos de alto costo y servicios de alta complejidad. Eso desfinancia cualquier sistema de salud y es lo que ha venido pasando de manera sistemática y progresiva en el sistema de salud colombiano.

Esa es una mala administración que han hecho las EPS del sistema de salud y de la UPC. Este es un debate complejo porque hoy medimos la UPC con base en información que las mismas EPS entregan, que son las mismas que han generado una mala administración porque dejan que la gente se enferme gravemente.

SEMANA: El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estuvo en el debate en comisiones séptimas. Pero tenemos un nuevo ministro en esta discusión política, el del Interior. ¿Qué mensaje le deja usted a Juan Fernando Cristo para este debate de la reforma la salud? ¿Le pide que vaya a Comisión Séptima y que descarte Comisión Primera?

M.A.: Le he puesto varios posts al doctor Juan Fernando Cristo pidiéndole que esta discusión sea de carácter ordinario para no caer en ese error tan grave y peligroso de que se reforme el núcleo fundamental del derecho y terminemos dejando el derecho a la salud a expensas del mercado, de la demanda. Le pido al ministro Cristo que organice la articulación de los distintos sectores que deben involucrarse en esta reforma desde el gobierno.

No puede defender la reforma solamente el ministro, sino que tienen que participar sus viceministros, tienen que participar los directores de entidades (del INS, del Invima, de la Adres) todos los involucrados en el sistema de salud de los colombianos deben participar en el debate con vos. Ellos deben ser quienes lideran sus artículos. Debe participar el ministro de las TIC para que nos cuente cómo ha avanzado el sistema unificado de información interoperable, deben hablar todos los actores que tienen relación con el sistema de salud.

SEMANA: O sea, un compromiso de parte del resto del Gobierno y no solamente desde el Ministerio de Salud...

M.A.: Y el ministro del Interior debe organizar esas intervenciones, debe organizar ese debate, debe poner a todo el Congreso de la República; al ministro de Hacienda, que estuvo tan ausente en el debate anterior, nos hizo mucho daño que no hubiese un aval fiscal, nos hizo mucho daño que no hubiese un liderazgo del Ministerio de Hacienda en ese debate anterior.