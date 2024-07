“Si Petro honrara su promesa de cambio, Benedetti saldría del Gobierno”: piden medidas tras presunto caso de violencia intrafamiliar

El embajador Benedetti fue denunciado por su esposa, Adelina Guerrero, en Madrid, en la noche del pasado 30 de junio. Sin embargo, ese proceso apenas se conoció este martes (23 de julio) y trascendió a la luz pública que el funcionario no fue detenido por su condición de diplomático.

“Lo primero que uno se pregunta es qué es lo que el conoce que puede cometer todo tipo de conductas como estas y otras repetitivas y lo que hacen es protegerlo en el servicio exterior. Está en mora el presidente Gustavo Petro en pedirle la renuncia al embajador Armando Benedetti, si es verdad que tiene un compromiso con la protección de la mujer, la protección de la equidad de género en Colombia, pues que lo muestre con hechos y no sostenga a una persona que está atravesada por cualquier cantidad de escándalos”, aseveró el congresista Cadavid.

En ese sentido, la representante Carolina Arbeláez manifestó que “la violencia contra la mujer no se puede normalizar, existe en todas las esferas y estratos sociales, detrás de hombres poderosos, exitosos , empresarios, grandes dignatarios o funcionarios se esconden peligrosos agresores”.

El embajador Benedetti ya se pronunció sobre el caso negando la denuncia presentada por su pareja y y reclamando que “prudencia” por su vida privada. “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, dijo el representante diplomático.