Sigifredo López no participará en audiencias de la JEP sobre diputados del Valle: “Los únicos que han cumplido somos las víctimas”

A través de un comunicado, Sigifredo López, el único sobreviviente de los 12 exdiputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados por las Farc, anunció que no asistirá a las audiencias programadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a los hechos ocurridos en 2002.

López se une a los familiares de los diputados del Valle del Cauca asesinados por la guerrilla, quienes no asistieron a las audiencia del pasado 24 de noviembre, así como tampoco a la programada este 25 de noviembre.

Comunicado respecto a mi NO participación en las audiencias programadas por la JEP ( @JEP_Colombia ) los días 24 y 25 de noviembre en el caso de los diputados del valle pic.twitter.com/lWkl4QM6U6

Y agregó: “El Estado no ocupó ni hizo las inversiones a que se comprometió y hoy los municipios más afectados por el conflicto están en manos de disidencias de las disidencias e igual o peor que hace ocho años”.

“Aún así, el Estado y Farc han incumplido a las víctimas que al final no fuimos el centro del acuerdo, no fuimos reparados y ni siquiera pudimos conocer la verdad. Lo poco que se conoció de verdad no fue porque las Farc confesaron sino por la presión de las víctimas a través de las observaciones que hicimos a lo largo de estos siete años”, dijo.