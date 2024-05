Sindicatos dicen que reestructuración pone en riesgo a la DIAN: “Se afectarán procesos para recaudar fondos del presupuesto”

Manuel Castellanos (M.C.): Sería bueno que se involucrara más a los trabajadores en el proceso de reestructuración de planta. Las organizaciones conocimos que hay un proceso de reestructuración, pero en ningún momento se han adelantado reuniones con las organizaciones sindicales para tocar los tópicos de la reestructuración de planta o para que participemos en ese proceso. Todo se está haciendo desde una propuesta de la organización general desarrollada por su equipo de trabajo que no se ha compartido con los trabajadores de base. Ha sido un proceso silencioso y ahora con la posible salida del señor director no sabemos qué va a pasar.

Los trabajadores no seremos inferiores al reto, pues sabemos que de nuestro trabajo depende en gran parte el presupuesto general de la nación y eso es lo que realmente nos preocupa como sindicatos: la afectación posible a los procesos que se desarrollan en la entidad y que le entregan fondos al presupuesto general de la nación. Las cifras de cumplimiento de metas no van bien, el ministro de Hacienda ha hecho grandes reparos y de allí tomamos esta afirmación cuando el mismo Ministerio se queja de que, a pesar de haber dotado la planta, pues no se ven los resultados. Se amplió la planta en 10.200 cargos adicionales a los que ya existían, pero no hemos crecido en lo que el Gobierno se comprometió a crecer con la Ocde.