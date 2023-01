“Trabajaré en Córdoba por el Pacto Histórico”: Gustavo Petro Sierra, el papá del presidente

Gustavo Petro Sierra, el padre del presidente Gustavo Petro, es un líder nato. Le gusta la política y en plena recta final de la campaña presidencial, salió de su casa, recorrió calles, visitó amigos, lanzó discursos y habló con la prensa. Él, por ejemplo, fue clave en el esclarecimiento del lugar donde oficialmente nació el hoy jefe de Estado, un tema con el que los opositores al líder de izquierda quisieron ponerlo contra las cuerdas.

Petro, el padre, habló con SEMANA. Confesó que así como él jugó un papel importante en las elecciones presidenciales también lo hará con las regionales. Tiene 81 años, los cumplió el 11 diciembre de 2022, pero dice que tiene las fuerzas suficientes para moverse y salir a empujar la causa. Al fin y al cabo, tiene amigos en Córdoba, su tierra, el departamento donde se mueve como pez en el agua.

“Fui clave en las elecciones pasadas y voy a trabajar en Córdoba por el Pacto Histórico, pero por mi cuenta, es decir, sin que nadie me financie. Así lo hice en las elecciones pasadas y así lo voy a hacer otra vez”, explicó.

Petro Sierra insistió que nadie le paga por hacer política, pero lo hace por convicción, por preservar las ideas de izquierda y las de su hijo, el hoy presidente, un líder con el que tiene buena relación, pese a sus múltiples ocupaciones.

Gustavo Petro y Gustavo Petro Sierra, su padre. - Foto: SEMANA

¿Ya tiene candidatos a alcaldías y la gobernación de Córdoba?, le preguntó SEMANA. “Todavía no, pero tengo unos amigos y los vamos a buscar”, respondió.

Lo primero que hará en Córdoba -según contó el padre del presidente- es “buscar líderes naturales, no politiqueros, gente buena, trabajadora y con liderazgo”. ¿Por qué regiones de Córdoba se moverá? “En todos sus municipios. Yo los recorrí en las elecciones pasadas, tengo amigos y contactos”, expresó.

Petro Sierra opinó de todo. Incluso, hasta del polémico encuentro entre su nieto, Nicolás Petro, y Musa Abraham Besaile, el hijo del exsenador Musa Besaile, condenado por corrupción y nexos con el paramilitarismo. “Mire, no tengo la menor idea. Lo que pasa es que ellos fueron compañeros de universidad y usted no puede negar a sus compañeros de estudio, de universidad. Eso está por encima de muchas cosas”, respondió.

El papá del presidente fue noticia este jueves 12 de enero porque informaciones de prensa lo relacionaban con el nombramiento de Gloria Esperanza Acevedo en un cargo diplomático en la embajada de Colombia en España.

El papá de Gustavo Petro dijo a SEMANA que Nicolás Petro y Musa Abraham Besaile se conocen desde la universidad y no se pueden desconocer a los compañeros de estudio. - Foto: Captura Instagram: musa_besaile1

Aunque la mujer no ha sido nombrada, en diálogo con SEMANA, Petro Sierra desmintió que sea el novio de la colombiana. “No he visto las noticias, pero eso no es cierto”, enfatizó.

El hombre de 81 años, aclaró que conoce a Gloria Esperanza Acevedo. “Fue compañera de trabajo en la Contraloría General de la República. No sé por qué la nombraron. No tengo la menor idea y no es novia mía. No sé qué es lo que está pasando. No sé si es que nos estamos volviendo locos”, concluyó.

Contó que vivió con la señora Berta Victoria Giraldo López y ella murió el 3 de julio de 2022. “Duramos 38 años viviendo, me casé con ella por lo civil, me ha dolido mucho su fallecimiento; estoy en esto. Por esto, no sé de dónde sacan esos cuentos. Yo fui compañero de trabajo de Gloria Acevedo, la conozco, es una persona muy querida, muy amable, muy buena trabajadora, es muy capaz, pero no es mi novia y no he metido la mano por ella”.