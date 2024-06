“Tuve la peor noche de mi vida, creí que no iba a contar la historia”: dramático relato de Concejal de Bogotá, herido en un atraco

“Pasé la peor noche de toda mi vida, creí que no iba a contar la historia, se los aseguro, en la vida me habían apuntado con una pistola, me pegaron, me rompieron la cabeza, tres hombres armados después de cerrar nuestro carro con una motocicleta en el barrio Modelia, donde me críe. Sentí el susto más grande en mi vida”, relató el dirigente capitalino en un conmovedor video que está circulando a través de las redes sociales.