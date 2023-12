Una carta, un doloroso encuentro y una noche eterna con Pablo Escobar: Andrés Pastrana, Francisco Santos y María Carolina Hoyos relatan cómo se convirtieron en víctimas del capo

Pastrana quedó perplejo. Oía a un capo al que no le temblaba la mano, alguien que dejó tendida sobre su cama una amenaza. “Ahí está la mentalidad del criminal, del asesino”, expresa tres décadas después.

Escobar, resume Pastrana, fue el hombre que más daño le hizo a Colombia a nivel nacional e internacional. “De la mano con el cartel de Cali, vimos que el narcotráfico compró la Constituyente, la Presidencia; el primer secuestro político del país fue el mío para frenar la extradición en Colombia. A mí me tocó enterrar a tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. En seis meses tuve 120 atentados terroristas en la ciudad”, recordó.

Treinta años después de la muerte de Escobar, Andrés Pastrana cree que el país no ha cambiado mucho. “El verdadero cambio fue lo que sucedió con el Plan Colombia. El narcotráfico eligió al presidente en 1994, en cabeza de Ernesto Samper, y el narcotráfico infiltró la campaña de Gustavo Petro en el 2022. Eso lo dijo su propio hijo. Por lo tanto, mientras exista el narcotráfico no habrá paz en Colombia; hoy estamos en un mar de coca y prácticamente eso para la paz del país será casi imposible”.

Pacho Santos y la carta de Escobar

“Sentí alivio, no alegría porque uno no puede alegrarse de la muerte de nadie. Era el ‘Da Vinci’ del crimen, un hombre que sabía cómo generar dolor de tal magnitud y tamaño que podía doblegar a una sociedad y estuvo a punto de doblegar al país”, recordó el exvicepresidente.

“Soy editor de periódico, miro errores de ortografía, de sintaxis, con mucho detalle. Y cuando leí esa carta dije: no le puedo cambiar una palabra. Está perfectamente escrita”.

Santos, tras leer el documento escrito a mano, en hoja blanca de cuaderno y con tinta negra, le preguntó al emisario: “¿Quién lo escribió? Esto no lo escribió Escobar”. Él, sin dudarlo, le respondió: “Yo estaba al lado de Pablo cuando la redactó”. En la misiva le explicó por qué lo había secuestrado.

“Yo creo que él ya había tomado la decisión de liberarme, pero no me dijo que lo iba a hacer. Creo que faltaban cosas. Era como una explicación o las razones que esgrimía por las luchas por la extradición. Era la perspectiva de un criminal”.

“Si Francisco Santos es muy blando queda como si estuviera entregado a Escobar, pero si es muy duro se convierte en el peor enemigo del narcotraficante”, enfatizó. Ocho meses después del plagio, Pacho se fue a Estados Unidos y no pactó el encuentro. “Yo creo que hoy me arrepiento de no haberlo hecho”, concluyó.