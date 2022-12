Unidad Nacional de Protección denuncia graves irregularidades en camionetas con blindajes falsos en las que se estaría gastando una millonada

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, hizo una grave denuncia en el Congreso de la República durante un debate de control político. El funcionario indicó que ha encontrado irregularidades y hechos de corrupción en temas relacionados con las camionetas que se asignan para la protección de los ciudadanos.

Rodríguez dijo que han detectado en los últimos días que las camionetas que se asignan para la protección de diferentes personas en el país presentan irregularidades, como blindajes falsos y un incumplimiento de algunos contratistas que no han sido sancionados.

El funcionario indicó que las empresas que arriendan las camionetas están entregando vehículos supuestamente blindados, pero al hacer la verificación se determina que la protección no existe, lo que pondría en riesgo a los protegidos. Sumado a ello, al alquilar un vehículo con blindaje tiene un mayor costo que uno convencional.

“Ese es un vehículo por el que la UNP paga un arriendo como vehículo blindado, ese vehículo fue asignado a una alta personalidad de este país. Al vehículo se le hizo una inspección y se encontró que el blindaje era falso, como se pueden ver allí la parte de la batería, la parte de enfrente, la parte trasera, al quitar el tapizado, no tenía el blindaje. Puertas delanteras, puertas traseras, y nos encontramos con que ese vehículo lo único que tenía blindado eran los vidrios, pero ni el techo, ni el piso y la Unidad de Protección estaba pagando una plata grande por ese vehículo”, dijo Rodríguez.

Eso sin contar con el mal estado en el que están algunos carros que a la vista están en perfectas condiciones, pero mecánicamente tienen múltiples inconvenientes: “Igualmente casos similares pasaron con otros vehículos como el Mitsubishi de placas FZP 491, el vehículo Toyota de placas de JDB 279 blindado supuestamente, luego están el vehículo Toyota de placas FZT 469 y así sucesivamente”.

Durante todo el debate de control político, Rodríguez sustentó sus afirmaciones con la evidencia de cada caso para demostrar que hay muchas irregularidades que no han sido corregidas a pesar de las quejas.

Además, dijo que hay bastante preocupación porque el número de personas que requieren protección ha aumentado significativamente y el 70 % del presupuesto de la entidad, unos 1,1 billones de pesos, se está gastando en estos asuntos.

“Los líderes están siendo asesinados porque no tenemos cómo protegerlos, las empresas blindadoras estamos en un proceso de selección abreviada para contratarlas y nos encontramos que el parque automotor de protección es un parque vetusto, acabado, que no se ha podido renovar, porque no hay vehículos blindados en el país y no se está produciendo la cantidad suficiente y algunos vehículos hay que comprarlos con dos años de anticipación”.

Por esa razón, indicó que la Unidad Nacional de Protección debe ampliar la oferta de vehículos en óptimas condiciones para garantizar la protección de quienes requieran esquema de seguridad. Así mismo, dijo que por la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro vendrán muchos retos para la entidad que se encarga de proteger a los colombianos.

El Congreso de la República se comprometió a hacer seguimiento a las denuncias que se hicieron este miércoles 30 de noviembre, y en los próximos días se conocerán las medidas que se tomarán para solucionar los problemas.