Uribe destapa qué hay detrás de su llamado a juicio: asegura que quieren justificar la Paz Total o ley de punto final para favorecer delincuentes

“Quieren y necesitan igualar a quienes no hemos delinquido con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas? No tienen pruebas”, aseguró.

“Después de las dos solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen, sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho”, concluyó.