¿Va a subir el pasaje de TransMilenio? Galán revela que el Gobierno no tendría cómo entregarle a Bogotá $825.000 millones

Para este 2024, la administración anterior había dejado estipulado para el presupuesto de Bogotá que para poder suplir el déficit del FET se debía aumentar el pasaje de TransMilenio e igualarlo con el del SITP, a $ 3.150. Sin embargo, el alcalde Galán prefirió no aumentar el pasaje y dejarlo en $ 2.950 para no afectar el bolsillo delos bogotanos, pero eso sí, igualó los precios en los componentes zonal y troncal.

Sin embargo, en la mañana de este viernes 5 de julio, el propio alcalde Galán reveló que el gobierno no tiene cómo entregarle ese dinero a Bogotá.

“Lo que hemos visto hasta ahora es que todo indica que no tienen cómo entregarnos esos $ 825.000 millones. Entonces lo que presupuestó la administración anterior que íbamos a recibir, no se ha cumplido, porque el gobierno no nos ha dado esa plata y ahí hay un hueco de $ 825.000 millones que estamos viendo cómo resolver”, dijo el mandatario distrital.