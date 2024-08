Venezolano residente en Bogotá revela que apareció votando por Maduro en su tierra cuando no asistió a las urnas: “Es robo, deshonra”

Lo lamentable es que Brito hizo todas las gestiones para votar en la capital de Colombia, en el consulado de Venezuela, ubicado en el sector de Teusaquillo, y no lo consiguió porque le informaron que su cédula no estaba habilitada para ejercer su derecho electoral.

El video se lo grabó su mamá este martes, pero él ha intentado hacer nuevamente el ejercicio y verificar nuevamente su cédula, pero ya no puede. La página del CNE de Venezuela no está habilitada.

“Eso es un robo, es un insulto, como le explico, la peor deshonra que uno pueda tener. Me robaron el voto. No pude ejercer mi voto como tal. Y sin imaginar a cuántas personas más no les usaron los documentos, venezolanos que estamos fuera del país. No es justo aprovecharse de los otros”, expresó.