Viceministro de Trabajo Edwin Palma realizó inspección en Institución Universitaria de Colombia por casos de acoso de Carlos Moreno de Caro

Igualmente, dijo que su presencia en las instalaciones es para notificar a la institución cuáles son estas medidas preventivas que se deben tomar en estos casos porque, al parecer, no estarían se atendiendo de forma correcta por la universidad.

“Tiene que ver, por ejemplo, que a una trabajadora producto de la denuncia le cambiaron su jornada de trabajo. Estamos pidiendo que le restablezcan su jornada de trabajo. Otra trabajadora acude al comité de convivencia laboral y no ha podido reunirse. Que se reúna sin más dilación el comité de convivencia. Otra trabajadora por recomendación médica ha sido enviada a trabajar en su casa y la administración se niega a cumplir esta recomendación”, afirmó Palma.

El viceministro Palma confirmó que hay una compulsa de copias en la Fiscalía por estos casos para que sean analizados los casos según su competencia. “Si la justicia penal considera que hay conductas de orden penal, hay que adelantarlo. Nosotros no somos los llamados a hacer esa investigación”, afirmó el alto funcionario.

“Yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, y me tuvo encerrada”, relató.