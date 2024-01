Le salió caro el acoso laboral a Carlos Moreno de Caro: la Universidad donde trabajaba suspendió cualquier relación con él

La institución académica expidió un comunicado este martes 9 de enero donde suspendió cualquier vínculo con el exdirigente político y rechazan de manera categórica la actuación de Moreno de Caro “por considerarla indebida y porque evidentemente se constituye en una práctica laboral indebida que no representa los valores de la institución educativa”.

Recordó la universidad que desde su fundación hace 13 años se ha caracterizado por el respeto. “En ese sentido, dicha actuación no es un reflejo de la cultura corporativa y tampoco representa los principios y la filosofía de los directivos, empleados o estudiantes”, se lee en el comunicado de prensa.

A Pesar de que Moreno de Caro, junto con sus dos hermanos, es uno de los fundadores y no tiene un rol activo en la institución desde 2017, el Consejo Directivo tomó la decisión de “suspender cualquier vínculo entre la institución y él”.

“Yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, y me tuvo encerrada”, narró la víctima.