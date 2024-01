Estos son los graves videos contra el excongresista Carlos Moreno de Caro. Lo señalan de acoso laboral, “no me pegue”

Esta mujer es María Fernanda Ríos, y se desempeña como asistente administrativa de la Institución, y según le dijo al medio, ella tuvo un ataque de pánico por una seria de cosas que sucedieron a lo largo de una discusión: “yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, y me tuvo encerrada”, señaló María Fernanda.