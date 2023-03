Alarmante: diariamente en Bogotá 115 mujeres son violentadas

Cifras conocidas y reveladas por el concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Samir Abisambra, dan cuenta que en el año 2022 se reportaron más de 42 mil (42.399) delitos contra las mujeres en el sistema violeta, estos delitos se discriminaron así: 90 correspondieron a asesinatos, más de cinco mil (5.499) fueron delitos sexuales, más de 9 mil (9.091) lesiones personales y más de 27 mil (27.719) de violencia intrafamiliar.

“Estas cifras denotan que la violencia contra la mujer en Bogotá no se limita a actos físicos o sexuales, teniendo en cuenta que los casos de violencia de tipo psicológico duplican las de tipo físico, sumando los de violencia económica y verbal”, señaló Abisambra.

En cuanto al nivel de escolaridad de las mujeres que han estado en riesgo de feminicidio en la ciudad, se puede observar que el 52 % solo terminaron la secundaria básica y solo el 28 % tienen un título técnico o profesional. Las cifras siguen evidenciando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Las cifras de violencia contra la mujer en Bogotá son alarmantes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La preocupante información revela, además, que algunas de las localidades donde más casos se han registrado son: Ciudad Bolívar con 5.492 casos, Kennedy con 5.029, Suba con 4.419 y Bosa con 4.108 teniendo en cuenta que estas localidades son las más grandes en términos de población.

“Las cifras mencionadas son solamente de los casos registrados, aún existen muchas mujeres que no denuncian a su agresor por falta de conocimiento, por desconfianza en el sistema, por miedo a las repercusiones e incluso por la normalización de la violencia de género”, dijo el concejal.

Abisambra indicó que para este año ya se han registrado unos 25 feminicidios en Colombia. “Uno de los casos más recientes, fue el de la DJ Valentina Trespalacios. Hecho que generó indignación los primeros días y que al mes fue olvidado”, comentó.

Samir Abisambra, concejal de Bogotá - Foto: Concejo del Distrito

Más de 9.400 mujeres han sido atendidas en la Ruta Integral de Atención a Víctimas de violencias en Bogotá

Para Camila (nombre cambiado) lo que comenzó como una relación de pareja aparentemente normal, con algunas conductas naturalizadas como celos o gritos, se transformó en violencia psicológica y emocional.

Fueron muchos años que soportó esta situación, pues pensaba que era normal que en las relaciones existieran esos problemas, y que el amor por su familia lo valía todo. Llegó un momento en que no pudo más, e incluso se sintió culpable de lo que estaba pasando, hasta que se animó a buscar ayuda.

Se acercó a una de las 16 Casas de Justicia que existen en la ciudad, donde fue atendida a través de la Ruta de Atención Integral a las Mujeres víctimas de violencias. Las profesionales escucharon su caso y le brindaron todo el apoyo psicosocial y jurídico, durante y después de todo el proceso de denuncia contra su expareja.

“Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si lo hubiera hecho antes me hubiera evitado tanto sufrimiento, no solo para mi si no para mi familia. Invito a todas las mujeres a denunciar. Las personas que me han atendido en la Casa de Justicia me han hecho sentir la importancia que tengo para ellas. Desde que pise esa Casa hasta este momento siempre he tenido todo el apoyo que jamás imaginé”, afirma Camila.

Violencia contra la mujer en Bogotá - Foto: Getty Images

El proceso sigue, las pruebas están y desde la Ruta de Atención a las Mujeres la seguirán acompañando las entidades del orden distrital y nacional hasta que lo requiera; pues como ella ya son más de 9.400 mujeres que han sido escuchadas y atendidas de manera integral y sin ningún costo a través de esta Ruta creada por la administración de Claudia López en abril de 2021.

“Bogotá se la juega por las mujeres. Ellas cuentan con varios mecanismos para acudir en estos casos. Cualquier hecho de violencia; física, psicológica, económica o sexual, debe ser denunciado. Les brindaremos todo el apoyo y acompañamiento permanente que necesiten”, explicó Oscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Un equipo integral de atención conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras están disponibles para brindarles orientación sobre sus derechos y los mecanismos o rutas para hacerlos efectivos. Todas las mujeres que requieran este apoyo debe llamar a la línea 123 o la línea Púrpura 018000112137, o acudir a las Casas de Justicia.

El comando Púrpura, en su primera fase, capacita a más de 4.500 mujeres policías. - Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Además, como parte de la estrategia integral para su protección y cuidado, cuentan con el Comando Púrpura, uno de los siete implementados por la administración Distrital y la Policía Metropolitana para disminuir los principales delitos de alto impacto en la ciudad. Este Comando, liderado mayoritariamente por mujeres, ha capturado 333 personas por delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

La Administración Distrital continuará trabajando por garantizar que las mujeres de Bogotá tengan una vida libre de violencia, puedan acudir a una justicia efectiva cada vez que lo necesiten y continúen denunciando cualquier delito del que sean víctimas.