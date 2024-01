Atención: MinTrabajo buscará determinar responsabilidad del excongresista Carlos Moreno de Caro en denuncias de acoso laboral

“ Puedo asegurarle a las trabajadoras que el señor Moreno de Caro no tiene ninguna incidencia en el MinTrabajo y que cuentan con todas las garantías para que en el marco de las competencias que tenemos puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas”, señaló.

Edwin Palma Egea, viceministro de relaciones laborales, aseguró que el excongresista Moreno de Caro no tiene ninguna incidencia en el MinTrabajo. | Foto: Captura de pantalla

Palma Egea manifestó que cuando conoció del caso “atendí a una de seis de las trabajadoras. La queja en Ministerio apenas se radicó ayer. Señalan que tienen presión para renunciar, les he señalado porque no deberían renunciar y que cuentan con nuestro respaldo”.

La denuncia

Esta mujer es María Fernanda Ríos, y se desempeña como asistente administrativa de la Institución, y según le dijo al medio, ella tuvo un ataque de pánico por una seria de cosas que sucedieron a lo largo de una discusión: “yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, y me tuvo encerrada”, señaló María Fernanda.