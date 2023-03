Video | Mujer encara a Sandra Ramírez y revela horrores que las Farc le hizo: “Me secuestraron, abusaron y desplazaron”

Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes, quien fue compañera sentimental de alias Tirofijo, fue encarada la semana pasada en el Congreso de la República por una de las miles de víctimas de las Farc.

En un video, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, se puede apreciar cómo la mujer, que aseguró haber sido secuestrada y violada por algunos miembros de ese grupo delincuencial, le reclama a la hoy funcionaria del Estado por todos los crímenes que, presuntamente, cometió.

Sandra Ramírez fue cuestionada por una víctima de las Farc - Foto: Semana

“Nunca los vamos a ver condenados. Nunca sus manos se le van a lavar por toda la sangre que tiene derramada. Víctimas como yo merecemos justicia. No pedimos ni reparación ni nada, solo justicia. Una niña que la violan merece justicia y eso nos son crímenes políticos”, indicó inicialmente.

La mujer, que se identificó con el nombre de Cecilia López, también aprovechó el momento para describir algunos de los horrores que vivió mientras, según ella, estuvo en cautiverio privada de la libertad.

“Yo soy una ama de casa, que teniendo 15 días de postparto, me secuestraron, me hicieron tres violaciones múltiples y me mataron a mi esposo. Me han hecho dos desplazamientos forzados, por eso pido justicia. Le quiero decir y se lo repito: ustedes nunca van a dejar de ser terroristas y criminales de lesa humanidad.”, agregó.

Luego, precisó: “Usted es una proxeneta y asesina, por todos esos abortos que hizo. Yo tengo cicatrices en mi parte íntima porque me violaron siete guerrilleros durante mis 28 días de cautiverio, donde mi esposo pagó 600 millones de pesos por mi rescate. Fueron tres violaciones, nunca van a poder arreglar eso”.

Cecilia Lopez víctima de violaciones múltiples por parte del grupo terrorista FARC comandado por el 453sino Tiro Fijo le canta la tabla a la proxeneta y cómplice amante de ese bandido @SandraComunes .. pic.twitter.com/vp0mZdaN4d — Mauricio MaTri (@mauriciomatri) March 16, 2023

Ramírez le dijo que le tenían que comprobar esas acusaciones - Foto: Twitter: @mauriciomatri

La senadora aseguró que la JEP se creo para escuchar ese tipo de casos - Foto: Guillermo Torres /Semana

Tras estas declaraciones, la senadora del Partido Comunes aseguró que para eso se creó la Justicia Especial para la Paz y que ella no tiene nada que ver con las decisiones que esta tome. Además, le dijo a la mujer que comprendía su dólar.

La ex-Farc, sin embargo, puntualizó que todas las acusaciones que le estaban haciendo se las tienen que comprobar ante las autoridades, recalcando que el caso de Cecilia debería estar en la JEP.

“La JEP no se puede negar a escucharla, porque esos son hechos que se presentaron en el marco del conflicto. Sí usted hace la denuncia por fuera, pues por supuesto no sé cómo se hará. Para eso se creó ese tribunal, pero nosotros no elegimos los jueces. Igual sus acusaciones me las tiene que probar con hechos. Lleven todo eso a la JEP”, concluyó.

Cabe mencionar que la inclusión de Sandra Ramírez y sus compañeros en el Congreso de la República ha generado miles de críticas y cuestionamientos en los últimos meses. Igualmente, la senadora ha sido objeto de varios reclamos por parte de la oposición y la ciudadanía.

Sandra Ramírez fue pareja sentimental de Tirofijo - Foto: Guillermo Torres

El Partido Comunes ha sido fuertemente criticado - Foto: guillermo torres-semana

Senadora María Fernanda Cabal y senadora Sandra Ramírez - Foto: Fotos izq y der Semana

Incluso, hace poco tuvo un fuerte cruce de palabras con María Fernanda Cabal, líder del Centro Democrático, quién le respondió por haber asegurado que “el capitalismo” y la derecha solo se han dedicado a criticar al gobierno Petro.

“La extrema derecha en Colombia critica las políticas del actual gobierno, pero poco dicen de sus gestiones cuando estaban en el poder. Nunca pensaron en la gente del común, siempre gobernaron para los ricos”, manifestó Ramírez, a lo que Cabal contestó: “La pobre viejecita debería contarnos dónde está su fortuna”.