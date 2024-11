“Volví a recaer”: la dura revelación de Armando Benedetti, quien está en rehabilitación por consumo de alcohol y drogas

El actual embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, se encuentra por estos días en la ciudad de Barranquilla pasando una licencia no remunerada, en medio de un proceso de rehabilitación y desintoxicación que adelanta y una intervención quirúrgica que le realizaron.

En diálogo con SEMANA , Benedetti no se guardó nada sobre los problemas personales de salud que enfrenta en la actualidad , los cuales está tratando de resolver a través de un proceso que lo ha llevado a abandonar ciertos excesos, como el mismo lo catalogó, entre esos el alcohol y las drogas.

“Llegué el miércoles de la semana pasada, estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación. A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer, estuve regular de salud”, narró a este medio.