Explosiva revelación de Marelbys Meza: “Armando Benedetti me dijo, la traje a Venezuela porque Laura Sarabia me pidió el favor para que usted no la denunciara”

El papel de Armando Benedetti en el escándalo que surgió a raíz del robo en la casa de Laura Sarabia y las chuzadas a Marelbys Meza siempre fue controvertido. Se sabía que el embajador en la FAO había sido el primer jefe de Marelbys y que fue por recomendación suya que la humilde mujer terminó como niñera del hijo de la mujer más poderosa del Gobierno Petro. También que después de que el escándalo estalló públicamente, el entonces embajador en Venezuela la llamó para trabajar con él en Caracas. En entrevista con SEMANA, Marelbys cuenta su verdad sobre lo que sucedió en ese viaje.

Sobre su llegada a la casa de Sarabia, Marelbys narra: “Yo trabajaba con Armando Benedetti, le cuidaba los niños. Duré siete años con ellos y ahí conocí a Laura. Cuando Laura llega, yo estaba presente ya. A Laura le decía que era una hija para mí porque tiene la misma edad de mi hija. Todo fue bien. Nunca hubo un llamado de atención, nunca nada, todo fue bien”.

Marelbys cuenta por qué terminó hablando con Benedetti después del robo a Sarabia. “Resulta que una amiga me mandó algo que salió en SEMANA y que decía: ‘Ni la jefe de gabinete se salva de los ladrones, la robaron en su casa’. Entonces, cuando veo el tema, le escribo a Laura y le digo: ‘Mijita, mire lo que está saliendo en los medios, me están llamando los periodistas, ¿qué les digo?’. Yo estaba tratando de salvarle el pellejo a ella. Entonces, me tomé el trabajo de decirle: ‘Mijita, me están llamando los periodistas, ¿qué digo?’”

A Laura la tenía preocupada que SEMANA estuviera indagando sobre esa historia. Y, según lo que Marelbys le contó a SEMANA, le pidió a Benedetti interceder. “Un día me entró una llamada de don Armando. Entonces me dice: ‘Necesito hablar con usted’. Mi relación con ellos (Armando y su esposa) es buena, no tengo inconvenientes con nadie. Me dijo: ‘Laura dice que usted está hablando con los medios de comunicación’. Le expresé: ‘Eso es falso’”.

Por cuenta de esa situación, Benedetti le ofreció trabajo. “Entonces él me dice: ‘¿Quiere ir a trabajar conmigo nuevamente?’. Como no tenía inconveniente de nada, le dije que sí. Él me respondió: ‘Le pago tanto’. Era un poco más de lo que estaba ganando. Pasó el tiempo y dije: ‘Eso, de pronto, era mamadera de gallo’. Pero ya después me pasó a la secretaria, quien me afirmó: ‘Aliste el pasaporte y los papeles para hacer el tema de los tiquetes’”.

Marelbys contó cómo terminó embarcada en el avión, que luego se probó era de la empresa de criptomonedas DailyCop, rumbo a Caracas. “Me fui porque iba a trabajar con la persona que conocía hace siete años. Cuando me monté en la avioneta, solamente iba con el piloto, con nadie más. Era la avioneta en donde trasladaban al presidente cuando estaba en campaña, pero era alquilada. Es que se ponen a inventar cosas que no son. Me la puso don Armando porque quedé de encontrarme con él en Barranquilla, porque él estaba allá. O sea, imagínense cómo fue ese viaje de Bogotá a Barranquilla sola. La avioneta arranca de Guaymaral hacia Barranquilla. Y allá me encuentro con don Armando y de ahí sí nos vamos hacia Venezuela”, narró.

En ese viaje, el embajador Benedettí le dice algo que le molestó profundamente y la puso en alerta. “Él estaba con su familia en Barranquilla. Entonces, cuando estoy allá, él me pregunta: ‘Mija, ¿qué fue lo que le pasó con Laura?’. Entonces, le dije: ‘Mire, pasó esto, pasó esto otro’. Me dijo: ‘Mire, le voy a decir la verdad, yo a usted acá no la necesito’. Allá había un chef, la señora del aseo, es decir, en la embajada tienen todo el personal. Me dijo: ‘Yo la traje a usted porque Laura me pidió el favor de que me la trajera para acá para que no la denunciara’”.

A ella, eso inmediatamente le chocó. “Le dije: ‘¿Eso le dijo ella? Pues me da mucha pena, pero me devuelvo’. ‘¿Usted cuándo se devuelve?’, me dijo. ‘Yo tengo una cita la otra semana’, me aseguró. Entonces le dije: ‘Me voy con usted’. Benedetti me dijo: ‘No, mija, quédese acá, mire, allá corre peligro’. Y le dije: ‘No señor, porque no debo nada. No tengo por qué esconderme’. La que tomó la decisión de venir a denunciar fui yo. Sentía que ella me estaba dando la puñalada trapera. Me ponía a pensar, imagínese, ¿qué tal que cuando esté en Migración me echen mano porque tengo una deuda acá o que no pueda regresar? Dije: ‘Me da mucha pena, pero me voy’”, concluyó.

