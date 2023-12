“Ya los muertos no se cuentan, no se lloran, no indignan, son simples números sin relevancia”: Katherine Miranda sobre masacres

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, criticó al Gobierno porque siguen presentándose masacres, aunque pareciera que ya no es preocupación para el petrismo, cuando en el anterior mandato cuestionaban y contaban este hecho.

“Ya los muertos no se cuentan, no se lloran, no indignan, son simples números sin relevancia”, aseguró la congresista de la Alianza Verde.